Best of d’Anthony Davis lors des Finales NBA 2020 : revivez les meilleures actions du vrai Brow

Parce que vous êtes comme nous, vous avez envie de rester toute la journée sous la couette à déprimer parce que notre chère et tendre NBA nous manque déjà, on vous envoie un peu de réconfort avec les highlights d’Anthony Davis sur ces Finales NBA, édition bulle de Disney.

Même si la saison 2019-20 s’est terminée dans la nuit de dimanche à lundi avec le sacre des Lakers, on a vraiment du mal à décrocher. Impossible de passer une journée sans regarder le rebond léger du ballon sur le parquet, ou entendre la douceur du filet effleuré par la balle après un panier à 3-points parfait. Pour nous soulager, la NBA nous donne notre dose quotidienne en nous offrant 12 minutes des meilleures actions d’Anthony Davis pendant les premières Finales NBA de sa carrière. Et quand il s’agit de mettre le truc orange dans le cercle, s’il y en a un qui sait y faire, c’est bien le numéro 3 des Pourpre et Or. Du gros panier longue distance qu’il a envoyé pour clore le Match 4, jusqu’à ses 3 568 dunks à deux mains, il y en a pour tous les goûts. Au-delà de ses actions offensives, on a aussi eu droit à du grand Anthony « Dikembe » Davis pendant ces six matchs. Jimmy Butler, Kendrick Nunn, Bam Adebayo : ils ont tous cru marquer avant de voir apparaître une main géante et un monosourcil entre eux et le panier. Bref, voici un beau mix d’AD à consommer sans modération, en famille ou entre amis.

Petite vidéo best of des meilleures actions du numéro 1 de la Draft 2012. Pas de titre de MVP pour cette fois, mais une empreinte claire laissée par AD dans ses premières Finales NBA. Régalez-vous.