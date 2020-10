Best of de LeBron James lors des Finales NBA 2020 : retour sur la conquête du Roi avec 20 minutes de show

Revivez les meilleurs moments des Finales de celui qui a été élu MVP de l’ultime série pour la quatrième fois de sa carrière, Monsieur LeBron James. Forcément, on ne peut pas vous proposer mieux.

Parce qu’on est mardi, que la première nuit sans match NBA a déjà paru durer une éternité, la Ligue a eu envie de nous donner un peu de baume au cœur. Elle nous propose ainsi 19 minutes de plaisir avec les meilleures actions de King James durant la dixième Finale NBA de sa toute jeune carrière (17 saisons). Petite précision nécessaire avant que vous cliquiez sur play : le bonhomme a bien 35 ans sur les extraits. Oui on sait, on dirait qu’il en a dix de moins vu comment il court et saute partout. Des gros dunks, des courses vers le panier du train BronBron sponsorisées par la SNCF, ou encore des gros shoots de loin qui font oublier les jeunes années du King, où les adversaires voyaient son tir extérieur comme sa plus grande faiblesse. Tout ça réuni dans un mix de qualité concocté pour le simple plaisir des yeux. En voyant à quel point le Chosen One a été dominant, on comprend pourquoi il a été nommé MVP des Finales à l’unanimité. À ce niveau-là, difficile d’imaginer que ce titre et ces distinctions personnelles soient ses dernières. On peut légitimement penser que le numéro 23 des Lakers ne s’arrêtera pas pour prendre un café sur une aire d’autoroute dans son chemin pour l’Histoire. En attendant, on profite de sa présence, et on se régale.

Au programme aujourd’hui : un joli best of de 19 minutes des Finales NBA du King, qui nous donne juste envie de sortir le pop-corn et d’apprécier la bête. Allez, c’est cadeau.