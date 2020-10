220€ à gagner avec un pari sur un Tyler Herro qui artille fort et de loin

C’est un nouveau dimanche soir de Playoffs NBA qui nous attend ! Finales obligent, il n’y a qu’une seule rencontre cette nuit dans notre grande ligue préférée : le match 3 entre le Miami Heat et les Los Angeles Lakers. Il n’en reste pas moins que les opportunités de poser un bon pari restent nombreuses. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

01h30 : Heat (4,60) – Lakers (1,20)

Le pari principal du jour

Tyler Herro marque au moins 3 paniers à 3 points (2,20) : promu titulaire au match 2 et d’ailleurs devenu le plus jeune titulaire d’un match de Finales, Tyler Herro s’est donné et a tenté de peser du mieux qu’il le peut. On le sait l’arrière du Heat n’a pas peur de prendre les tirs qui lui sont proposés, de loin, à mi-distance ou en drive. Cette nuit, Herro aura encore un bon temps de jeu qu’il soit dans le cinq ou qu’il sorte du banc. Il a déjà pris 11 tirs lointains en deux matchs et il ne serait pas surprenant qu’il n’en tente 5, 6 ou même plus lors de ce match 3. Il nous en faut 3 qui tombent dedans pour passer cette jolie cote : un facile tout ouvert en début de match sur un oubli angelino, puis un plus tendu en pull-u derrière un écran. Ensuite, pour le troisième, pourquoi pas un bon vieux tir pris sur un catch-and-shoot en trailer de contre-attaque ? Allez, show me a Herro.

Une autre cote tentante

Anthony Davis prend au moins 10 rebonds ET les Lakers gagnent (1,95) : 9 prises lors du game 1, 14 lors du game 2. Anthony Davis est très présent sous les cercles depuis le début de ces Finales. Il domine physiquement et athlétiquement, surtout si Bam Adebayo ne joue encore pas. L’ailier-fort mono-sourcillé devrait continuer sur sa lancée et pour peu que le Heat s’accroche suffisamment pour que le match soit serré, AD aura encore de grosses minutes et donc le temps pour cueillir du rebond.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).