Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : petit conseil, profitez de lundi pour vous reposer

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On ne change pas une équipe qui gagne, les équipes de beIN Sports n’ont pas prévu de manquer le moindre match jusqu’à la fin des Playoffs. Elles ne sont plus que quatre équipes à pouvoir encore rêver de succéder à Toronto en remportant ce titre de champion 2020 si particulier. A l’Est, les demi-finales sont déjà bien entamées puisqu’on passe déjà au Game 4 alors que les Lakers et les Nuggets vont rattraper un peu leur retard grâce au calendrier concocté par la NBA qui nous laisse la première nuit de la semaine pour récupérer un peu de sommeil. Après le match de jeudi, on saura si Denver veut écrire l’histoire en laissant une marge de 3-1 à Los Angeles avant de réaliser une troisième remontada en trois tours. A la place de LeBron, on remporterait les quatre premiers matchs sans exception pour ne pas jouer avec le destin. Allez, assez rigolé, par ici le menu !

Dans la nuit du mardi 22 septembre

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets, Game 3, à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 23 septembre

Miami Heat – Boston Celtics, Game 4, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 24 septembre

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers, Game 4, à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 25 septembre

Boston Celtics – Miami Heat, Game 5*, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 26 septembre

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets, Game 5*, à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 27 septembre

Miami Heat – Boston Celtics, Game 6*, à 1h30 (beIN 1)

* : si nécessaire

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…