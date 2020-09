Gordon Hayward pourrait revenir lors du Game 3 : le coup de boost nécessaire à Boston pour sortir la tête de l’eau ?

Menés 2-0 par le Heat après avoir laissé filer une nouvelle grosse avance dans le Game 2, les Celtics sont dos au mur et devront absolument réagir samedi. Un troisième match crucial, durant lequel Gordon Hayward pourrait effectuer son grand retour.

C’est la soupe à la grimace du côté de Boston ce vendredi matin. Entre la défaite du Game 2 et les grosses tensions qui ont suivi au sein du vestiaire, on ne peut pas dire que la sérénité règne actuellement chez les Celtics. Mais les dernières infos concernant Gordon Hayward pourraient donner un petit coup de boost aux Verts pour la suite de la série. Car oui, l’ailier de 30 ans semble sur le chemin du retour. D’après Jared Weiss, qui couvre la franchise de Beantown pour The Athletic, il y a des chances pour qu’Hayward participe au Game 3 face au Heat samedi. Visiblement, l’ami Gordon possédait de bonnes sensations suite à son workout de mercredi. Il va continuer à s’entraîner aujourd’hui, avec comme ambition de retrouver les parquets demain dans un must-win game pour les C’s. Pour rappel, Hayward a dû quitter ses coéquipiers au tout début des Playoffs, après une vilaine blessure à la cheville lors du premier match face aux Sixers, le 17 août dernier. Ça parlait de quatre semaines d’absence à la base, ça y est, on y est. De retour dans la bulle début septembre après avoir quitté l’univers de Mickey pour se soigner, Gordon Hayward espère donc maintenant passer à l’étape supérieure et retrouver ses copains sur les parquets, surtout au vu de la situation actuelle.

Gordon Hayward is progressing toward returning for Game 3 of Celtics-Heat after feeling good in Wednesday’s post-practice workout, a source with knowledge of the situation told @TheAthleticNBA. He expects to get more on-court work Friday with the hope of playing Saturday. — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) September 18, 2020

Comme dit plus haut, les Celtics ont besoin de se relancer et un retour de Gordon Hayward pourrait les aider à retrouver le droit chemin. Quand on regarde le scénario de la série contre Miami, les hommes de Brad Stevens pourraient mener 2-0, mais ils galèrent à conclure. Dans le Game 1, ils menaient de 14 points au début du quatrième quart-temps, mais ont mal géré leur avance à cause notamment d’une attaque qui a perdu son rythme. La nuit dernière, les Verts ont encaissé un terrible 37-17 dans le troisième quart, un véritable trou d’air qui a finalement été fatal à Boston, victime aussi d’un 17-7 dans les quatre dernières minutes de la rencontre. Dominés dans l’intensité, en difficulté face à la défense de zone floridienne, les Celtics donnent parfois l’impression de se transformer en Clippers et devront absolument corriger ça dans le Game 3 car en face, ça ne fait aucun cadeau. Le retour potentiel de Gordon Hayward devrait apporter des options offensives supplémentaires à Boston, et on sait qu’il peut faire du bien au collectif. On parle quand même d’un joueur qui tournait à 18,7 points, 7,7 rebonds, 3,9 passes sur les seeding games, à 48,4% de réussite au tir et 88,2% aux lancers francs. Ce n’est pas n’importe qui, même si Boston a su se débrouiller sans lui pour arriver jusqu’aux Finales de Conférence. Mais aujourd’hui, à 2-0 pour Miami, les Celtics ont besoin de tout le monde pour remonter la pente, et le retour d’Hayward serait donc le bienvenu.

On va garder un œil sur les prochaines updates, en espérant que Gordon Hayward puisse rechausser les sneakers dès samedi pour aider son équipe. Cependant, même s’il revient pour le Game 3, il risque de manquer un peu de rythme après un mois d’absence, alors faudra être vigilant avec le bonhomme.

