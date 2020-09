Nike Zoom Freak 2 White Cement : aucun indice sur une potentielle envie d’ailleurs du MVP

De retour à Milwaukee avec de sérieux problèmes suite à l’élimination précoce des Bucks en Playoffs, Giannis Antetokounmpo pourra au moins se réconforter avec la sortie des Nike Zoom Freak 2 White Cement disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Depuis une semaine, le Greek Freak est au centre de toutes les conversations, mais pas vraiment celles que l’on pouvait imaginer avant la postseason. En se faisant éliminer par le Heat (4-1) en demi-finale de Conférence, Giannis a vécu un coup d’arrêt inattendu dans sa carrière. Néanmoins, le second modèle de ses signature shoes sorti cet été poursuit, lui, sa belle montée en puissance avec un nouveau coloris des Nike Zoom Freak 2 baptisé White Cement. Déjà régulièrement aperçue aux pieds du MVP dans la bulle, cette version blanche débarque seulement dans les stores. On retrouve évidement la silhouette désormais bien connue de la Freak 2 avec un Swoosh noir imposant qui traverse la pompe d’un bout à l’autre pour venir se terminer sous le système de laçage. Seul le logo de Giannis au niveau du talon et une petite couture en bas de la virgule viennent ajouter une petite pointe de couleur rouge. Enfin, la midsole en motif bitume donne un aspect un peu plus street au résultat final.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Zoom Freak 1 Essential Grey, sorties à peu près à la même date il y a un an.

les Nike Zoom Freak 1 Essential Grey, sorties à peu près à la même date il y a un an. On les imagine déjà à ses pieds : Draymond Green lors de la prochaine rencontre entre Milwaukee et Golden State pour draguer un peu le Grec.

Draymond Green lors de la prochaine rencontre entre Milwaukee et Golden State pour draguer un peu le Grec. L’occasion parfaite pour les porter : une allure discrète qui se marie avec tout.

une allure discrète qui se marie avec tout. On aime : discrétion et propreté avec un résultat qui semble plus « fini » que les Nike Zoom Freak 1.

discrétion et propreté avec un résultat qui semble plus « fini » que les Nike Zoom Freak 1. On aime moins : pour l’instant, le Greek Freak est toujours resté très sage au niveau des coloris. A quand un peu d’extravagance ?

Nike Zoom Freak 2 White Cement sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Au niveau du taro aussi, Giannis est le real MVP.

