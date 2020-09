NBA Top 5 du jour : Bim Bam Boum, Adebayo a le monopole du highlight en ce moment

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Déjà tout en haut du dernier Top 5 consacré au Game 1 entre les Celtics et le Heat avec un block que l’on est pas près d’oublier, Bam Adebayo a souhaité nous rappeler qu’il avait aussi quelques skills en attaque. Et même si l’intérieur floridien a remporté le dernier concours des meneurs, c’est bien au dunk qu’il est le plus à l’aise et aussi le plus impressionnant. Top 3, Top 2 et Top 1 dans la poche pour le All-Star issu du New Jersey qui ne laisse que les miettes à ses adversaires… et ses coéquipiers. Il serait peut-être temps d’appeler un Tacko Fall ou un Vincent Poirier pour ralentir ce beast, parce que pour l’instant il ne fait qu’une bouchée de la raquette bostonienne et ce n’est pas Enes Kanter qui l’empêchera de faire quoi que ce soit.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.