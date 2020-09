Nike LeBron 17 Low Glow in the Dark : dans la bulle ou dans le noir, le King veut briller dans ces Playoffs

Toujours en lice dans ces Playoffs et plus déterminé que jamais à aller chercher une quatrième bague en carrière, le King gère aussi son business depuis la bulle. C’est ainsi qu’on pourra retrouver les Nike LeBron 17 Low Glow in the Dark dans toutes les bonnes boutiques et chez notre partenaire Basket4Ballers pour briller comme le quadruple MVP sur le terrain.

Entre deux séries de Playoffs, BronBron échange certainement avec les designers de la marque à la virgule pour causer des prochaines sorties. Le 17ème volet de ses signature shoes est plutôt réussi et les sneaerheads ou les fans de Boulazac sont gâtés avec les Nike LeBron 17 Low Glow in the Dark. Qu’est-ce que le club le plus swag de Jeep Elite vient faire là-dedans ? Le BBD a tout simplement accepté de prêter son code couleur au Swoosh pour un résultat particulièrement réussi. Une empeigne blanche a priori tout ce qu’il y a de plus normale avec une semelle dentelée comme la couronne du numéro 23 faite de violet et de vert, on se croirait en Dordogne pour la reprise du basket français prévue en clair sur la Chaîne L’Equipe. Mais si vous avez lu le nom de la paire, vous vous doutez bien que ces pompes ont une petite particularité en plus. Pour ceux qui aiment se montrer sur le dancefloor en soirée, l’empeigne sera donc visible dans le noir grâce à un revêtement phosphorescent. Le genre de paire à éviter quand on veut camper dans une partie de laser game mais qui rend vachement bien dans une salle plongée dans l’obscurité lors des hymnes ou quand les néons du gymnase municipal ont lâché mais qu’il reste un quart-temps à jouer.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 17 Low Lakers, pour ceux qui ne sont pas supporters de Boulazac.

les Nike LeBron 17 Low Lakers, pour ceux qui ne sont pas supporters de Boulazac. On les imagine déjà à ses pieds : John Flowers, la star américaine du BBD et un nom archi stylé !

John Flowers, la star américaine du BBD et un nom archi stylé ! L’occasion parfaite pour les porter : en boîte mais surtout pas au laser game.

en boîte mais surtout pas au laser game. On aime : un code couleur inhabituel qui rappelle aussi l’ancien logo des Spurs, ça change et il paraît que c’est de nouveau à la mode.

un code couleur inhabituel qui rappelle aussi l’ancien logo des Spurs, ça change et il paraît que c’est de nouveau à la mode. On aime moins : le 3M et la matière phosphorescent c’est bien, mais a priori ça n’est pas utile très souvent.

Les Nike LeBron 17 Low Glow in the Dark sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90 euros. On scrutera les pieds du franchise player des Lakers pour voir s’il les porte dans la bulle.

Source : Nike