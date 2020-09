Preview Celtics – Heat : après une semaine de vacances, Jimmy Butler veut montrer qui est le patron

Lancement des Finales de Conférence cette nuit, à 0h30, avec le Game 1 entre Boston et Miami ! Les Celtics dans l’euphorie de leur dernière victoire du Game 7 contre le Heat bien reposé, qui prendra la main le premier dans cette série ?

Allez, on se rapproche de la dernière ligne droite de ce marathon que représente une saison NBA. Plus qu’un mois de plaisir sans vraiment savoir quand tout ça reviendra alors on profite au max. Huit litres de café, quatre victoires nécessaires, deux équipes, un seul vainqueur pour un enjeu de taille : une place en Finales NBA. Premier épisode de ces FDC à l’Est ce soir donc, avec un Celtics – Heat à 0h30. Jimmy Butler a annoncé la couleur : il pense que le Heat a la meilleure équipe et ne se considère absolument pas comme un outsider dans cette série. Mr. Buckets est en mission et ne laisse transparaître aucune faiblesse comme à son habitude. Après avoir sweepé les Pacers et dégagé les Bucks en cinq petits matchs à la surprise générale, la confiance est logiquement au maximum pour les Floridiens. De leur côté les Celtics sortent d’une série serrée avec une qualification obtenue au bout d’un Game 7 contre les champions en titre vendredi dernier. Une guerre de tranchée remportée pendant que les joueurs du Heat, au repos depuis une semaine, squattaient la piscine de l’hôtel et apprenaient la carte du parc d’attraction par coeur.

L’euphorie ou le repos, on verra qui a la meilleure recette pour entrer dans cette série. Au niveau des forces en présence, pas grand-chose à signaler pour le Heat. Pour les Celtics, toujours pas de Gordon Hayward, qui pourrait éventuellement revenir un peu plus tard dans cette série. Jaylen Brown, touché à l’aine après un grand écart lors du Game 7 contre les Raptors est listé questionable. A suivre donc, mais on imagine qu’au vu de l’enjeu il ferra tout pour tenir sa place. On l’espère en tout cas, parce que sur le papier l’affrontement est bien kiffant, notamment pour les adeptes des grosses défenses. Solide lors des demies de Conf’ (24,3 points, 10,3 rebonds, 5,3 passes décisives à 42,3% aux tirs et 39,5% du parking) malgré la pression défensive des Raptors, Jayson Tatum aura sûrement droit à un traitement de faveur de la part des stoppeurs de Miami, comme T.J. Warren et Giannis Antetokounmpo avant lui. On gardera aussi un œil sur les choix tactiques d’Erik Spoelstra et de Brad Stevens qui utilisent intelligemment leurs bancs depuis le début de ces Playoffs. Allez, rendez-vous à partir de 0h30 pour le début des choses trèèèès sérieuses.

En attendant le dernier qualifié à l’Ouest, l’Est lance déjà les hostilités finales. 0-0, balle au centre, il faut maintenant gagner quatre matchs pour se rapprocher du Larry O’Brien et ça commence ce soir. Un combat de coqs immanquable en perspective.