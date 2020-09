Preview de la soirée non-NBA : si on lit entre les lignes, y’a du basket sur quasiment toutes les chaînes

Tiens, pas de basket ce soir. Est-ce que ça fait du bien de mettre sur pause ? Est-ce qu’on sera totalement perdu sur les coups des 2h du matin ? Chacun sa manière de vivre le manque mais ici on ne change pas une équipe qui informe alors… envoyez la preview. La preview de quoi ? Bah la preview de la soirée, chaîne par chaîne, parce qu’on ne peut pas s’en empêcher.

20h50, le thé est déjà avalé par habitude, le réveil est posé pour 0h30 histoire d’avoir les yeux bien ouverts devant le Game 6 de… hein ? Quoi ? De ? Pas… de… match… ce soir ? Emoji malade, émoji perdu dans ses pensées, oh et puis merde… si on se faisait une soirée téloche avec le/la chéri(e), pour changer ?

TF1 : Clem

On a cru un moment que c’était un biopic sur Chris Clemons, vous savez, le chtiot qui joue le rôle de LeBron à l’entraînement des Rockets. Sauf qu’en fait c’est une série qui parle de la vie d’une trentenaire devenue maman très jeune, gnagnagna.

France 2 : La garçonne

Rien à dire si ce n’est que l’héroïne n’est autre que Laura Smet, qui n’est autre que la fille de Papa Johnny. Et Papa Johnny c’est le sang.

France 3 : Secrets d’histoire

Stéphane Bern vous contera avec douceur la fabuleuse histoire des 100 points de Wilt Chamberlain en 1962. Nan on déconne, c’est sur Vauban et ses forteresses, smh.

Canal Plus : Engrenages

Dernière saison de la série à succès, qui retrace l’histoire d’une bande de dirigeants new-yorkais incapables de faire fonctionner leur franchise. Entre pots de vin, défaites et fronde publique, attention c’est très dark.

France 5 : Le corps de mon ennemi

Documentaire inédit comprenant des dizaines d’interviews de joueurs NBA échangeant librement autour de leur jalousie envers le corps d’athlète de LeBron James.

M6 : L’amour est dans le pré

Retour de l’émission préférée de ta tante, avec ce soir un focus sur le fermier Domantas Sabonis, lancé comme une balle dans la recherche d’un nouveau coach pour la saison prochaine. Spoiler : le rendez-vous au restau avec Mike D’Antoni est mythique.

Arte : Les héritiers

Mini-docu sous forme de highlights retraçant les meilleurs moments des débuts de carrière de Luka Doncic, Trae Young, Zion Williamson, Ja Morant ou encore De’Aaron Fox.

C8 : Hunger Games II

Preview fictive du Game 7 entre les Nuggets et les Clippers, avec Nikola Jokic et Jamal Murray dans le rôle de Katniss et Peeta. Sortis vainqueurs des premiers Hunger Games, la belle et la bête de Denver sont cette fois-ci opposés à des adversaires plus terrifiants encore, mais qui semblent avoir un vice caché entre le bassin et les cuisses.

W9 : Evasion

Fiction texane qui nous fait basculer au pays des Rockets, pays peuplé de toutes petites personnes et dont un certain James essaie de s’échapper car on lui a appris récemment qu’il existait ailleurs des basketteurs de plus de deux mètres. Mais pour s’évader James devra passer sur le corps de Daryl, gardien du temple et accessoirement ennemi avec les Chinois, même si ça n’a absolument rien à voir.

TMC : Expendables

Le blockbuster des nineties est toujours aussi stylé, et on y retrouve toute une bande de gros bras du Michigan qui tentent de mettre au sol l’ennemi chicagoan. Y’a de la mornifle, y’a de la patate de forain et de la grosse chiquenaude, les quarantenaires vont adorer.

NRJ12 : Crimes

Retour sans concession sur tous ces hommes coupables du pire des gestes. Nick Anderson en 1995, Boris Diaw en 2005, Kawhi Leonard en 2013, revivez dans la peur ces moments de l’histoire où des lancers ratés ont changé à jamais l’histoire du basket.

LCP : De Gaulle, premières batailles

L’histoire de l’un des personnages les plu emblématiques de l’Histoire de France, contée par Alexandre Martin de TrashTalk, l’un de ses camarades de classe en primaire.

France 4 : A l’école des infirmières

Interview sans filtre de Danuel House Jr., l’homme qui a bravé les interdits par pur plaisir de la chair. Attention, programme déconseillé aux moins de 16.

C Star : Very bad dads

Téléfilm en deux parties sur la vie de LaVar Ball, qui tente désespérément de foutre la vie de ses fils en l’air depuis des années.

Gulli : Un jour mon prince viendra

Dessin animé, avec comme héros principal Joel, grand camerounais qui attend toujours un coach depuis son arrivée en NBA.

C’est tout pour aujourd’hui, et pour être tout à fait honnête on est… assez pressé d’être demain soir. Pour l’heure ? On vous laisse faire votre choix, et sinon on peut aussi aller voir des potes, vous savez ceux que vous n’avez pas vu depuis un mois.