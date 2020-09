Pour Nikola Jokic, « toute la pression » sera sur les Clippers lors du Game 7 : un choke all-time à venir ?

Intouchables dans le money time lors du dernier match, les Nuggets ont arraché la victoire et vont jouer leur deuxième Game 7 de ces Playoffs. Pour Nikola Jokic, la pression est désormais du côté des Clippers après deux défaites impardonnables.

Les Nuggets sont-ils capables de renverser deux séries consécutives ? Après avoir retourné la situation dans un premier tour mal parti contre le Jazz, Nikola Jokic et ses coéquipiers sont à une victoire de réserver le même sort aux Clippers. Équipe à réaction par excellence, Denver s’est retroussé les manches lors du Game 6 pour remonter un déficit de 19 points et tout d’un coup, on entend un peu moins la grande bouche de Pat’ Beverley. La température sera au maximum dans la bulle pour ce Game 7 puisque les Nuggets ont l’occasion de réaliser un double comeback incroyable. Pour les Clippers, c’est win or go home, win or confirmation de la malédiction des Chokers, win or pétition pour renommer officiellement la franchise. Les fans des Lakers préparent déjà leurs meilleurs tweets pendant que toute la Clippers Nation attend toujours la première Finale de Conférence de son histoire. Les hommes de Doc Rivers faisaient partie des favoris dans ces Playoffs et pour Nikola Jokic, interrogé par ESPN après le Game 6, « toute la pression est sur eux ».

In our walk off interview after the Nuggets overcame a 16-point halftime deficit to defeat the Clippers 111-98, Nikola Jokic said: “We don't have pressure. All the pressure is on them." https://t.co/dRdDLhMILX — Malika Andrews (@malika_andrews) September 13, 2020

Après un premier tour maîtrisé sans pour autant impressionner, les Clippers se sont tiré une balle dans le pied alors qu’ils avaient déjà l’autre en Finale de Conf’. Impressionnants de facilité lorsqu’ils accélèrent, les Californiens ont justement tendance à se la couler douce quand ils ont le match en main. Assez en tout cas pour laisser les Nuggets revenir des abysses lors de deux matchs à élimination de suite. Mais pas de panique côté Clippers. Selon des propos de Paul George, redevenu tranchant lors des deux derniers matchs mais impuissant face au retour des Nuggets, les Angelinos tiennent toujours les rênes dans cette série, malgré la pression (via ESPN).

« Le groupe est soudé. On a toujours le contrôle. On ne panique pas, il y a un Game 7. J’aime nos chances de réussir avec ce groupe. […] On s’est mis dans cette situation, c’est à nous d’en sortir. »

Avec Kawhi Leonard aux manettes, les Clippers ont en effet l’expérience nécessaire pour éviter une énorme déception. On rappelle que (oh) le shoot de Kawhi ayant permis aux Raptors de se qualifier pour les Finales de Conférence la saison dernière avait eu lieu lors d’un Game 7. Même scénario cette saison ? Ou Kawhi sera-t-il lui aussi victime du syndrome de Choke avec toute la pression qui pèse désormais autour des Clippers ? Réponse à 3h du matin dans la nuit de mardi à mercredi.

Qui sortira vainqueur de ce Game 7 ? Fin de la belle aventure des Nuggets ou choke all-time des Clippers dans cette série ? La pression est clairement côté L.A. et il va falloir répondre présent pour rejoindre les Lakers en Finale de Conférence.

Source texte : ESPN