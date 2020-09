NBA Top 5 du jour : on arrive pas bien à voir là, dans la main de Kawhi Leonard c’est une mandarine ou une clemenvilla ?

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Envoyez le Top 5 à une heure bien avancée, les joies de matchs à 19h et c’est tant mieux. Cette nuit ? Le show Nikola Jokic évidemment, puisque Gargantua nous a refait le coup du one-leg du parking, alors que la NBA n’a même pas estimé important de nous offrir une ou deux de ses no-look pass. Tant pis va, on les a vues nous. Jamal Murray s’offre également son petit passage avec n drive tout en puissance terminé par un dunk viril à deux mains sur la Californie toute entière, alors que Paul George nous a fait croire le temps d’un instant que les Clippers ne laisseraient rien passer ce soir. On termine comme bien souvent avec Kawhi Leonard et ses mains PMU, qui si vous regardez bien, dissimule un ballon taille 7 entre ses dix doigts crochus.

Encore une belle nuit, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.