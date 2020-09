Danuel House Jr. exclu après avoir enfreint les règles de la bulle : il faut toujours un mauvais élève dans une classe et on a un gagnant

La rumeur s’était transformée ces dernières 24h en un fait avéré, et Danuel House Jr. a donc fait les frais de son petit craquage. Prendre du bon temps pour évacuer la pression c’est cool, mais le faire malgré les règles strictes dues à une épidémie mondiale quasiment sans précédent c’est carton rouge.

C’est désormais officiel, Danuel House Jr. ne terminera pas les Playoffs avec les Rockets. Les mauvaises langues diront d’ailleurs qu’il sera très vite rejoint dans l’avion par… les Rockets eux-même, mais là n’est pas la question puisque notre winner du jour a donc réussi l’exploit d’être le premier – et on espère le dernier – petit malin pris la main dans le sac (pour parler poliment) et donc sanctionné comme il se doit. Son tort ? Avoir fréquenté d’un peu trop près et durant de nombreuses heures une invitée non-autorisée dans la bulle, on vous laisse d’ailleurs traduire cette phrase à votre guise. Kamasutra bien exécuté ou non, toujours est-il que Houston devra donc faire, comme depuis le Game 3, sans son 3 and D ce soir, sans un mec qui valait tout de même 11,4 points et 5,8 rebonds en 31 minutes de jeu, sans l’un des pions majeurs de son jeu tout en mitraille.

NBA concludes investigation and finds that Danuel House Jr. had a guest in his room over multiple hours on Sept. 8 and he has left the bubble. pic.twitter.com/B8x3qx6y7V — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 11, 2020

Aucun risque pris en tout cas par la NBA avec ce premier cas de roublardise mal placée, alors qu’on rappelle que Richaun Holmes et Bruno Caboclo avaient déjà du observer une période de quarantaine après avoir enfreint les règles de la bulle. A noter également que deux autres joueurs des Rockets auraient été en contact avec la fameuse testeuse COVID non-officielle et que l’un d’eux serait Tyson Chandler, à qui on ne jettera toutefois pas la pierre car le pauvre n’a quand même pas touché de ballons depuis un moment déjà. L’heure de se retirer après cette blague so Bigard, faut pas nous en vouloir on a aussi nos hormones.

Exit donc Danuel House Jr., invité poliment à rejoindre au plus vite sa maison. C’est madame qui va être contente si Dan ramène le COVID et on ne sait quoi d’autre à la baraque. Allez stop, on s’égare.