Air Zoom BB NXT Olympics : pour enchaîner un match avec un petit marathon

Maintenant qu’ils sont lancés, ne vous attendez pas à voir les designers de chez Nike baisser le pied. Après avoir dévoilé leur nouveau modèle réunissant les meilleures technologies du moment, les coloris se multiplient. Place aux Air Zoom BB NXT Olympics disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

C’est frais, il n’y a pas de logo de joueur sur la languette ni de couleurs associées à une franchise ou à un souvenir en particulier. Ça change un peu et la Air Zoom BB NXT Olympics est surtout un concentré de technologie avec ses deux unités Air Zoom à l’avant et du React à l’arrière de la semelle pour un contrôle et un confort qui donnerait envie à Kevin Durant de retourner aux Warriors alors qu’ils ont le pire bilan de la Ligue. A la fois adaptée aux parquets et à la course à pied pour les marathoniens des parquets qui s’entraînent aussi pour le triathlon de La Baule, la petite dernière dans la grande famille de chez Nike revêt une robe blanche pour l’occasion. La semelle, translucide, est scindée en deux avec un côté bleu à l’intérieur et violet à l’extérieur. On retrouve aussi cette symétrie sur l’empeigne avec des Swoosh qui se répondent. Du bleu fluo côté « Home » et du violet fluo ainsi que des notes de orange pour rappeler la partie Air Zoom du même coloris côté « Away ». Le résultat est hyper clair et attirant, pile dans les tons actuels proposés par la virgule pour sa gamme de running et nous donne l’illusion que l’été va se prolonger de quelques mois.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Air Zoom BB NXT Dangerous, les premières du genre à être sorties.

les Nike Air Zoom BB NXT Dangerous, les premières du genre à être sorties. On les imagine déjà à ses pieds : n’importe quel marathonien des parquets, on va donc prendre Bradley Beal qui passe au moins 36 minutes de moyenne par match sur le terrain depuis trois saisons.

n’importe quel marathonien des parquets, on va donc prendre Bradley Beal qui passe au moins 36 minutes de moyenne par match sur le terrain depuis trois saisons. L’occasion parfaite pour les porter : pour aller chercher sa médaille aux Jeux, en basket, en triathlon ou en lancer de javelot (rayez la mention inutile).

pour aller chercher sa médaille aux Jeux, en basket, en triathlon ou en lancer de javelot (rayez la mention inutile). On aime : le meilleur de la technologie dans une chaussure pour limiter les courbatures.

le meilleur de la technologie dans une chaussure pour limiter les courbatures. On aime moins : l’impression de chausser des chaussures de route avant un entraînement, c’est un peu chelou.

Les Air Zoom BB NXT Olympics sont disponibles pour un prix de 179,90 euros.

