NBA Top 5 du jour : Marcus Smart a iguodalé Norman Powell dans le money time, plus clutch que ça tu meurs

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Deux matchs cette nuit, deux gros gros matchs, et forcément le lot de petits sucres qui vont bien au réveil. Ou au coucher, c’est selon. Les héros de la nuit ? Nombreux nous viennent du Nuggets – Clippers de début de nuit avec tout d’abord ce diable silencieux de Kawhi Leonard, qui aura trouvé le moyen de ridiculiser par deux fois la défense de Denver. Beaucoup plus de fois en réalité, mais on n’allait quand même pas montrer des jumpers claqués dans un Top 5. Du côté des vainqueurs Nikola Jokic a encore une fois fait étalage de son talent de quarterback, alors que Michael Porter Jr. a répondu pour sa part de la meilleure des manières aux critiques en envoyant le contre le plus clutch de la nuit. Enfin ça c’était avant que Marcus Smart ne passe par là pour venir annihiler tous les espoirs de Toronto avec un contre fabuleux à l’orée de la dernière minute du match 7 face au Dinos.

Encore une belle nuit, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.