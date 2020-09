Air Zoom BB NXT USA Women : un hommage au rouleau compresseur qui sert de sélection féminine américaine

Quoi, encore ? Eh oui, aujourd’hui les designers nous gratifient de deux nouveaux coloris pour habiller leur nouveau modèle réunissant les meilleures technologies du moment. Place aux Air Zoom BB NXT USA Women en hommage à la sélection américaine féminine. Un modèle que vous pouvez retrouver chez notre partenaire Basket4Ballers.

Depuis 1996, les concurrentes de Team USA se disputent systématiquement l’argent à l’exception de la Coupe du Monde 2006 où la Russie avait réussi à surprendre les Américaines en demi-finale. Sinon, c’est une razzia de médailles d’or qui a été réalisée par Diana Taurasi et ses potes que ce soit aux JO ou en compétition FIBA. Pour célébrer cette domination sans partage sur le basket international, la marque de Beaverton dans l’Oregon a donc décidé de sortir les Air Zoom BB NXT USA Women. On refait les présentations pour celles et ceux qui débarquent, il s’agit du dernier bijou de chez Nike qui présente deux unités Air Zoom à l’avant et du React à l’arrière de la semelle pour une sensation de légèreté qui va presque arriver à vous faire aimer les séances de suicide en fin d’entraînement parce que Loïc ou Jeanne ont manqué leurs lancers-francs. Au niveau du coloris, on retrouve donc le rouge du maillot de l’Oncle Sam. Pas de problème pour choper la teinte puisque la virgule est également l’équipementier des équipes nationales cainri. Mais c’est surtout sur la languette qu’on appréciera le sens du détail avec les chiffres 84, 10 et 8 dans la typo du logo de USA Basketball et qui célèbrent probablement les titres olympiques de Los Angeles et de Pekin ainsi que la Coupe du Monde 2010 en République Tchèque. Des compétitions qui s’étaient évidemment terminée avec un trophée pour les filles de la bannière étoilée.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Zoom BB NXT Olympics, elles sont sorties le même jour, on peut presque dire qu’elles sont jumelles.

les Air Zoom BB NXT Olympics, elles sont sorties le même jour, on peut presque dire qu’elles sont jumelles. On les imagine déjà à ses pieds : les gars ou les filles de la sélection pour aller chercher une nouvelle breloque dorée à Tokyo dans un an.

les gars ou les filles de la sélection pour aller chercher une nouvelle breloque dorée à Tokyo dans un an. L’occasion parfaite pour les porter : impossible de les porter dans une défaite, ça met la pression hein !?

impossible de les porter dans une défaite, ça met la pression hein !? On aime : un rouge qui claque et l’impression d’être dans un chausson, on va arriver les premiers à l’entraînement maintenant.

un rouge qui claque et l’impression d’être dans un chausson, on va arriver les premiers à l’entraînement maintenant. On aime moins : la technologie a un prix et ces chaussures ne seront pas adaptées à la bourse de tout le monde.

Les Air Zoom BB NXT USA Women sont disponibles pour un prix de 179,90 euros.

