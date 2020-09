Preview Clippers – Nuggets : il paraît que la navette de l’aéroport est déjà prête pour les Nuggets

Avant le Game 7 de ce soir entre Toronto et Boston, il faudra faire place au Match 5 entre les Clippers et les Nuggets. Les Angelinos mènent 3-1 dans la série et… comment dire, ils dégagent une grosse sensation de maîtrise contre une équipe de Denver un peu émoussée et qui n’arrive pas vraiment à rivaliser. Mission win or go home, donc, pour Nikola Jokic et ses potes à 0h30.

C’est une mission compliquée qui attend les Nuggets ce soir, lors du Match 5. Il y avait de l’espoir après le Game 2 et une belle victoire pour revenir à 1-1, mais les oppositions suivantes ont bien refroidi les ardeurs de tout le monde. Les manches 3 et 4 maîtrisées par des Clippers qui se sont mis au travail, et ça fait 3-1, ouch. Kawhi Leonard, Paul George, la défense qui monte en intensité, le collectif qui est bien en place… les Angelinos ressemblent enfin à ce qu’on avait imaginé l’été dernier lors de l’arrivée des deux All-Stars, même si on peut attendre encore un peu plus de régularité. Ça aura pris du temps, mais les hommes de Doc Rivers dominent leur sujet dans cette demi-finale, et devront continuer sur leur lancée ce soir. Car il y a une série à terminer pour mettre un point d’exclamation à leur supériorité. Il faudra juste laisser les tongs au placard pour ne laisser aucune chance à des Nuggets qui ont l’expérience des matchs à élimination. Mais on ne va pas se mentir, si les Clippers sont concentrés comme au Game 4, ils devraient filer tout droit vers la première finale de conf’ de leur histoire, l’enjeu est beau.

On l’a dit, la mission s’annonce hardcore pour les Nuggets, mais à eux de nous faire mentir. Même si, en face, c’est Los Angeles et pas Utah, ils ont déjà été dans ce genre de situation plus tôt dans cette campagne. Est-ce qu’ils vont encore pouvoir réagir dos au mur ? Telle est la question. Nikola Jokic fait sa série en enchaînant les bonnes perfs et tourne à 24,8 points, 11 rebonds et 5,3 passes à 50,9% au tir dont 36,5% du parking. Le Joker fait sa série mais il est bien seul. Jamal Murray est bloqué par la défense extérieure intenable des Clippers et autour, ça peine à tirer son épingle du jeu. Et dans toute cette galère, Michael Porter Jr. a fait comprendre à tout le monde qu’il souhaite plus de ballons. L’ambiance n’a pas l’air au beau fixe chez les Pépites et ce n’est pas le moment de se tirer dans les pattes. Au final, difficile d’être vraiment optimiste côté Denver. Mais les Nuggets sont toujours en vie pour l’instant et ont une occasion de se relancer en se serrant les coudes, c’est à eux d’aller la chercher.

Les Clippers sont logiquement favoris dans ce Game 5 avec un momentum totalement en leur faveur, c’est maintenant à nos poulets panés préférés de nous faire mentir pour relancer la série. On se donne rendez-vous à 0h30 pour assister peut-être à la première qualification en finale de conf’ des Clippers, avant d’enchaîner sur un petit Game 7 de derrière les fagots.