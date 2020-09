200€ à gagner avec un pari sur une grosse bataille défensive lors du Game 7 entre Raptors et Celtics

Malgré plusieurs mois de retard, les Playoffs NBA sont bel et bien là, et qui dit Playoffs NBA dit encore plus d’opportunités pour se faire de la maille. Ce vendredi, il y a deux très gros matchs au programme, dont un magnifique Game 7. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

00h30 : Clippers (1,27) – Nuggets (4,10)

03h00 : Raptors (2,17) – Celtics (1,76)

Le pari principal du jour

Le total de points lors du Game 7 entre Toronto et Boston sera inférieur à 201,5 (prolongations incluses) (2,00) : on mise sur un gros combat défensif dans cette manche décisive entre les Raptors et les Celtics. Ces deux équipes font partie des meilleures défenses de la NBA et souvent, dans un Game 7, le score a tendance à baisser un peu. Pression à cause de l’enjeu, chaque possession qui compte, rythme de jeu qui ralentit, fatigue liée aux deux prolongations du Game 6… bref, y’a moyen que ça termine sous les 100 points de chaque côté cette nuit.

Une autre cote tentante

Performance (points + rebonds + passes) de Pascal Siakam inférieure à 30,5 (1,84) : on le sait, Pascal Siakam est en galère sur cette série face aux Celtics. Spicy P est loin de son niveau All-Star et même s’il aura à cœur de rebondir dans le match décisif, la défense de Boston le met clairement en difficulté. Pas vraiment de raison que ça change dans le Game 7, où il pourrait avoir une nouvelle fois un impact limité. On mise sur une performance globale sous la barre des 30,5.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).