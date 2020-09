NBA Top 10 du jour : LeBron James contre la planche, LeBron James sans la planche, avec LeBron c’est tous les jours dimanche

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

LeBron James, né le à Akron (Ohio), est un joueur professionnel américain de basket-ball. Il évolue actuellement aux Lakers de Los Angeles en National Basketball Association (NBA). Mesurant 2,03 m et pesant 113 kg , il a la possibilité de jouer à la fois meneur, ailier, ailier fort et coach. Il est considéré comme le meilleur ailier et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Il est surnommé « King James » (le Roi James) ou « The Chosen One » (L’Élu).En sus de cette définition pompée de tout son être ? Sachez donc simplement que LeBron James squatte à peu près la moitié de ce Top 10, par le contre, la passe ou la contre-attaque de chacal-TGV, et que le King n’a donc apparemment pas décidé de laisser sa place.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.