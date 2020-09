Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : 100% des matchs diffusés, comme une incitation à fuir l’oreiller

Il est beau, il est tout chaud, il sort des fourneaux, c’est le programme NBA de la semaine pondu par BeIN Sports ! Et puisque rentrée rime avec éveillée, c’est le moment de balancer vos polochons car le menu est garni et bien sûr on n’oublie pas les partenaires historiques du matin : vitamines, café et pastilles pour la gorge.

Pourquoi devoir se priver quand on peut tout avoir ? 100% des matchs, chaque seconde de chaque partie de ballon-panier. Et à l’heure où on atteint les demi-finales de Conférence, ça devient très sérieux sur le terrain, justement le moment où chaque match peut être le momentum d’une série. Ce serait con d’être dans votre lit au moment où tout se joue non ? Allez, c’est parti pour le gros programme.

Dans la nuit du lundi 7 septembre

Miami – Milwaukee à 21h30

Lakers – Houston à 2h30

Dans la nuit du mardi 8 septembre

Toronto – Boston à 0h30

Clippers – Denver à 3h

Dans la nuit du mercredi 9 septembre

Milwaukee – Miami à 0h30 (si besoin)

Houston – Lakers à 3h

Dans la nuit du jeudi 10 septembre

Boston – Toronto à 0h30

Denver – Clippers à 3h

Dans la nuit du vendredi 11 septembre

Miami – Milwaukee (si besoin)

Houston – Lakers

Dans la nuit du samedi 12 septembre

Toronto – Boston (si besoin)

Denver – Clippers

Dans la nuit du dimanche 13 septembre

Milwaukee – Miami (si besoin mais bien improbable)

Lakers – Houston (si besoin)

Un programme qui résonne au bon son du « What if » mais on espère bien que les séries iront le plus loin possible pour nous offrir du Game 7 de qualité et des fins de match à la Hitchcock. Allez, café !