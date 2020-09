NBA Top 5 du jour : un petit finger wag de bon matin, y’a rien de tel le dimanche avec les biscottes

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Un Top 5 gentillet ce matin, sans LeBron qui pulvérise Russell Westbroook, sans James Harden qui tape un contre clutchissime, sans Anunoby qui shoote avec moins mille secondes au chrono. De la came de dimanche en somme, parfait pour calmer le mal de crâne du à la cuite de la veille et/ou au manque de sommeil. Les héros de la nuit ? Pas mal de losers finalement, avec Kawhi Leonard qui active le mode train de marchandises, un Marcus Smart toujours aussi précieux en défense quand il n’envoie pas cinq tirs du parking en trois minutes, un Jayson Tatum au footwork so smooth et so Kobe, et enfin un Daniel Theis qui joue les darons dans la raquette mais qui finit par tomber sur un mec encore plus viril que lui en la personne de Serge Ibaka. Petit finger wag, la bise à Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques wa Mutombo dit Dikembe Mutombo, et ça fait 2 partout la balle au centre.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.