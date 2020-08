NBA Top 5 du jour : Nikola Jokic avait un Stephen Curry dans la joue droite et un Damian Lillard dans la gauche

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Soirée tranquille hier en terme de matchs, deux seulement au programme, mais pas niveau highlights. Plutôt logique quand deux énergumènes comme Donovan Mitchell et Jamal Murray se lancent des beefs en plein match, avec un Spida qui pose du tomahawk level Street Fighter et un Djam qui préfère pour sa part se tenter des 360 en plein money time d’un Game 5. Mason Plumlee et Rudy Gobert passent également dire bonjour dans un style un peu moins spectaculaire mais pas moins efficace, alors que Kawhi Leonard prouve une nouvelle fois à Giannis Antetokounmpo qu’il n’a rien a lui encore en matière de longueur de bras. Tout ce beau monde s’incline néanmoins devant notre winner du jour Nikola Jokic, qui semble avoir un Stephen Curry dans la joue droite et un Damian Lillard dans la gauche. Et si le Joker se met à mettre des tirs à dix mètres sur une jambe, nous on va très vite partir se coucher.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 22h pour vivre l’Acte I Scène 10 de ces Playoffs 2020. Ça va trop vite tout ça.