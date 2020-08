225€ à gagner avec un pari sur Luka Doncic qui domine tout le monde au scoring

Malgré plusieurs mois de retard, les Playoffs NBA sont bel et bien là, et qui dit Playoffs NBA dit encore plus d’opportunités pour se faire de la maille. Ce mardi, contrairement à d’habitude, il y a non pas quatre mais deux jolis matchs au programme. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

00h30 : Nuggets (2,23) – Jazz (1,72)

03h00 : Clippers (1,28) – Mavericks (3,85)

Pour votre premier pari, jusqu’à 100€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez Unibet, que vous y déposez 100€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 225€ sur votre compte (ou 223€ en misant sur notre cote tentante du soir), si ça passe. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari principal du jour

Luka Doncic termine meilleur marqueur du match Clippers – Mavericks (2,25) : cote intéressante avec 2,25 sur Luka Doncic meilleur marqueur de la rencontre. Auteur d’une performance légendaire dans le Game 4, le prodige est sur un nuage et sans Kristaps Porzingis blessé, il devra une nouvelle fois sortir le très grand jeu, notamment au scoring. Il y a deux jours, dans une situation similaire, Luka a terminé avec 43 pions au compteur, quelque chose nous dit qu’il va proposer un nouveau festival ce mardi. Est-ce que ça sera suffisant pour porter son équipe vers la win contre des Clippers revanchards ? Pas sûr, mais meilleur marqueur du match, vraiment jouable.

N’oubliez pas le petit bonus qui fait toujours plaisir avec la Unibet TV qui vous permet de mater tous les matchs en direct !

Une autre cote tentante

Les Nuggets restent en vie en battant le Jazz (2,23) : menés 3-1 par le Jazz, les Nuggets sont dos au mur. Nikola Jokic et ses copains jouent leur saison cette nuit alors on peut espérer un sursaut d’orgueil de leur part. Potentielle bonne nouvelle, l’arrière Gary Harris pourrait revenir de blessure et apporter un coup de main à la défense de Denver, à la rue face à Donovan Mitchell et Cie. Autre motif d’espoir, le meneur Jamal Murray reste sur sa meilleure performance en carrière avec 50 points marqués lors du Game 4, s’il reste chaud ça peut passer. De toute façon, les hommes de Mike Malone n’ont plus le choix, il faut gagner.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).