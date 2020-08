Preview de la soirée NBA : ce soir le mot match est synonyme de caviar

Allez, on s’approche tranquillement de la fin de ce premier tour de Playoffs. Comme les équipes de l’Est ont décidé de prendre du temps à la piscine en expédiant leurs séries, la NBA ne nous propose que deux rencontres cette nuit, mais deux rencontres tout simplement immanquables. On s’analyse ça ensemble bien en détail pour que rien ne puisse vous échapper ce soir.

Alors, avis à toutes les âmes qui vont se faire la soirée en pensant que deux matchs c’est light : préparez vos cafés, car c’est à minuit et demi que commence la fiesta. Les Nuggets affrontent le Jazz (0h30) dans un match qui est ca-pi-tal. Pourquoi ? Et bien contre toute attente, les hommes de l’Utah mènent 3 – 1 dans la série, guidés par un Donovan Mitchell décidé à prouver qu’il est meilleur que Shai Gilgeous-Alexander, et par un Mike Conley complètement métamorphosé depuis la naissance de son troisième enfant. En face, Denver est en train de passer à côté de sa postseason. Et par « à côté », on entend bien plusieurs kilomètres hein. -19 au match 2, -34 (!) au match 3, Spida d’une courte tête au match 4, et c’est déjà win or go home pour nos Nuggets, qui ressemblent plus à l’accompagnement d’un Happy Meal qu’à une équipe de basket. Jamal Murray l’a bien compris, et dans le sillage des ses 50 – malheureusement inutiles – points de dimanche, il aura la lourde tâche de guider son équipe. Pourquoi Murray ? Parce que Jokic n’a toujours pas commencé sa série ; enfin si, mais juste un match. Depuis, c’est un sosie qui se pointe sur le terrain, seule hypothèse plausible. Une énorme nouvelle pour Mike Malone ? Gary Harris est passé de doubtful à questionable pour ce soir. Un renfort des deux côtés du terrain qui semble inespéré pour des Nuggets visiblement sans aucune solution à l’heure actuelle. Côté Jazz, la tâche sera « toute simple » si l’on peut se permettre : jouer comme d’habitude, concentré, rigoureux, et ça sera sans regrets que les potes de Rudy Gobert sortiront du terrain, victoire ou non.

Bon, il est désormais quasiment 2h30, et un choix épicurien s’impose : manger ou ne pas manger ? Il y a ceux pour qui cela va solidifier l’intestin et remettre un coup de gaz dans la machine, et les autres que cela va directement envoyer dans les bras de Morphée. Deux écoles, alors choisissez bien la vôtre, histoire de ne pas manquer ce qui va suivre. Notre choix à la rédaction ? On ne mange pas, trop risqué avec les montagnes russes qu’on va vivre ensuite. C’est en effet le match 5 de la série Clippers – Mavericks qui commencera à 3h du matin. Après avoir subi la colère d’un Luka Doncic ALL-TIME dimanche soir, les Voiliers auront certainement à coeur de montrer que ce n’est pas un gamin de 21 piges, aussi talentueux soit-il, qui va décider du sort des deuxièmes de l’Ouest. D’autant que Kristaps Porzingis a de nouveau été annoncé out pour cette rencontre alors que Trey Burke, lui, devrait lui être présent, quoi qu’il arrive. En face, Doc Rivers pourra compter sur tout le monde, s’il arrive bien sûr à faire sortir Reggie Jackson du placard de sa chambre, l’endroit où il s’est réfugié pour pleurer depuis dimanche soir. Dans tous les cas, c’est im-man-quable, alors réveil ou pas réveil, repas ou pas repas, on s’attend tous devant la télé en milieu de nuit.

Préparez tout ce qui vous sera utile pour résister au sommeil, parce que ce soir c’est vraiment du très lourd qui nous attend en matière d’enjeu. On pourrait en effet assister d’une part à la première qualification en demi-finales de l’Ouest, et d’autre part à une fin de série légendaire. Dans tous les cas c’est rendez-vous à minuit et demi, en forme et de bonne humeur !

Source texte : Rotoworld