Luka Doncic bientôt recordman du nombre de records : chaque jour un autre record, on en veut encore et encore

43 points, 17 rebonds, 13 passes décisives. La ligne de stats est monstrueuse, surtout pour un mec de seulement 21 piges. Une fois de plus, Luka Doncic a marqué l’histoire dimanche lors du Game 4 entre les Mavericks et les Clippers. Fallait qu’on revienne sur ses exploits, pas le choix.

On a pris l’habitude d’écrire ce genre d’article. Luka Doncic qui bat des records, qui inscrit son nom dans les livres d’histoire de la NBA, on a l’impression d’écrire ça tous les quatre matins depuis que le prodige slovène foule les parquets de la Grande Ligue. Mais désormais, c’est sur la grande scène des Playoffs que Luka brille de mille feux et jour après jour, il continue d’écrire sa légende. Après avoir planté 42 points au cours du premier match de la série face aux Clippers, un record pour des débuts en Playoffs, Doncic a donc sorti un… 43-17-13 hier dans la quatrième rencontre, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire NBA à réaliser un triple-double à 40 points en Playoffs si l’on en croit l’Elias Sports Bureau. Le genre de phrase qui montre le génie du bonhomme, qui a en plus porté les Mavericks à la victoire à travers un step-back de folie sur Reggie Jackson, tout ça malgré une cheville qui siffle et un Kristaps Porzingis absent. Non, ce mec-là ne vient pas de notre planète. Plus on avance, plus il repousse les limites du possible et si ça continue comme ça, il va bientôt falloir penser à sortir un bouquin dédié spécialement aux exploits du phénomène. Parce qu’hier, il a également battu d’autres records. Un, c’est pour les faibles.

Le compte MavsPR sur Twitter est allé chercher dans les archives et a découvert des choses plutôt intéressantes sur la performance de Luka. Aucun joueur dans l’histoire des Playoffs n’a aligné une ligne de stats de 43+, 17+, 13+. Aucun, même pas le grand Wilt Chamberlain, qui avait réussi cet exploit uniquement en saison régulière (53-32-14 en 1968). Doncic est aussi devenu le plus jeune joueur à inscrire un buzzer beater en Playoffs, et seulement le deuxième joueur de l’histoire à marquer au moins 40 points en terminant avec un tir de la gagne alors que son équipe était menée. L’autre ? C’était Michael Jordan himself selon ESPN Stats & Infos, qui avait marqué 44 pions contre les Cavaliers lors du Game 5 du premier tour des Playoffs 1989, tout en rentrant son fameux tir sur la tronche de Craig Ehlo. Voilà voilà. Sinon, pour votre culture perso, sachez aussi que Luka est devenu le troisième joueur de l’histoire avec plusieurs triple-doubles au compteur en Playoffs à 21 ans ou moins (Magic Johnson et LeBron James sont les deux autres, tranquille), et le neuvième à enchaîner deux triple-doubles consécutifs.

Ça y est, on a fait le tour. Vous savez tout sur la performance historique de Luka Doncic. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour un papier similaire après un 50-15-15 des familles. Et honnêtement, ce n’est même pas une blague.

