Les Sixers sweepés, Brett Brown viré : quelle suite à Philadelphie ? Replay de l’Apéro TrashTalk

Si vous êtes partis en vacances la semaine dernière, sachez que vous avez déjà raté le passage des Sixers en Playoffs. Un sweep aussi violent que logique qui nous a forcé à trouver un créneau pour parler de l’avenir de la franchise de Philadelphie. Et pour ceux qui auraient raté le rendez-vous du début de soirée, voici la séance de rattrapage.

Elton Brand n’a pas perdu de temps ! Au lendemain de l’élimination de son équipe face aux Celtics au premier tour des Playoffs, le GM a remercié son coach présent depuis le début du Process. Après sept ans de bons et loyaux services et surtout de défaites, Brett Brown a pris la porte, laissant de nombreuses questions en suspend derrière lui. Déjà, qui pour prendre la suite sur le banc des Sixers et comment un groupe si ambitieux qui n’hésitait pas à affirmer dans les médias que l’objectif de la saison était la bague et rien d’autre a pu en arriver là ? L’autre grosse interrogation de l’intersaison sera de savoir si l’avenir de Ben Simmons et de Joel Embiid s’écrit dans la même ville. Les deux All-Stars peuvent-ils emmener une équipe jusqu’au titre et si non, qui doit partir ? Beaucoup de choses à dire et peu de certitudes, voilà le constat à Phila au terme de la saison qui devait permettre au Process d’atteindre son apogée.

