Los Angeles Lakers : super team ou super mythe ? Apéro TrashTalk

On attaque 2022 en prenant la direction de Los Angeles et du Staples Center. Prêts pour un apéro spécial Lakers ? C’est parti !

Attendus parmi les favoris au titre, les Los Angeles Lakers sont pour le moment bien loin de répondre aux attentes des observateurs. Irréguliers, capables du meilleur comme du pire, les Angelinos ferment actuellement le Top 8 à l’Ouest et ça ne ressemble pas au rouleau-compresseur que certains attendaient. Défensivement, c’est pas terrible, offensivement c’est pas franchement meilleur et ça pousse à se poser certaines questions : comment améliorer la situation ? Comment mieux intégrer Russell Westbrook ? Quid de la responsabilité de Frank Vogel ? Les Lakers sont-ils vraiment prétendants au titre ? LeBron James est-il un OVNI ? Le retour des blessés (et notamment Anthony Davis) peut-il permettre d’inverser la tendance ? Bref, vous l’aurez compris, beaucoup de questions gravitent autour d’Hollywood et on se devait de se poser un peu pour en parler.

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter pendant l’apéro, on commente si on a envie de donner son avis et surtout on profite ! Pour le reste ? On gère !