NBA Top 10 de la nuit : oh le shoot de Luka, oh le shoot de Luka, oh le shoot de Luka, oh le shoot de Luka

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

On ne va pas tourner au tour du pot pendant des heures, ce lundi 24 août sera celui de la Saint Luka Doncic. Performance exceptionnelle lors du Game 4 face aux Clippers, triple-double d’ours polaire et donc ce buzzer-beater de l’espace. Imaginez donc un ours polaire dans l’espace tiens, et vous imaginerez du coup notre tête cette nuit au moment du dagger offert par le gamin slovène. Et dire qu’il est censé avoir mal à la cheville, et dire qu’il n’était pas censé être prêt pour la NBA, et dire que Marvin Bagley lui a été préféré le soir de la Draft. Allez, on se le remet ce shoot, en mo, en slow-mo et en slow-Momo.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 19h30 pour vivre l’Acte I Scène 8 de ces Playoffs 2020. Ça va trop vite tout ça.