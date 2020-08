Apéro TrashTalk spécial Luka Doncic, le replay : parfait pour ceux qui ont raté le rendez-vous, à moins que vous soyez fan des Clippers

Après la performance historique de Luka Doncic face aux Clippers dimanche, un Apéro s’est imposé car impossible de ne pas trouver un créneau pour parler de la performance monstrueuse du bonhomme. Si vous avez raté le rendez-vous du début de soirée, voici la séance de rattrapage.

43 points, 17 rebonds, 13 passes, vous la connaissez désormais par cœur cette ligne de stats. Une ligne de stats all-time, mais genre vraiment all-time quoi. Luka Doncic est en train d’écrire sa légende et on se demande quelle est sa limite, voire s’il en possède une. Et pendant que lui affole les compteurs, Paul George enchaîne toujours les briques en face. Un contraste saisissant qui équilibre la série, alors on devait forcément parler des grosses galères de PG-13. Enfin, le Game 4 entre le Jazz et les Nuggets a également été débriefé, parce qu’il y a aussi eu quelques enflammades dans cette rencontre.

Pour revivre l’apéro dans les conditions du direct : c’est par ici