Nike Kobe V Protro 5X Champ : sans la paire la plus iconique du Mamba, l’hommage n’aurait pas été complet

Allez, après un maillot absolument sublime, Nike ne pouvait terminer ce Mamba Day sans la paire de chaussures signature la plus iconique du joueur. Les Kobe V Protro 5X Champ sont donc disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers, à la condition de vous inscrire à un tirage au sort pour pouvoir ensuite les acheter.

Quand on demande à un fan de sneakers quelle paire il associe le plus à la Mamba Mentality, ce sont très souvent – voire tout le temps – les Kobe V. Pourquoi ? Parce qu’en 2010, c’est bien avec ce modèle qu’il a bouté les Celtics hors des Finales tout en glanant le titre de MVP de la confrontation. La chaussure est bien évidemment aux couleurs des Lakers, ça renforce tellement la puissance de l’hommage en ce 24/08. Empeigne violette, noire et renforcée par des démarcations jaunes, normal. Semelle blanche, pour éclairer ça pile comme il faut. Logo du Mamba sur la languette, lacets violets. Bien sûr, signature de la légende au talon, obligatoire gage de qualité d’une paire qui va ruiner beaucoup de chevilles adverses cette saison, partout dans le monde. Pour vous procurer cette merveille, c’est un petit tour de passe-passe sur les réseaux sociaux que vous devrez effectuer, mais le jeu en vaut très largement la chandelle. Il faudra donc passer par une inscription, car comme vous pourrez vous en douter, il n’y en aura pour tout le monde. Ensuite, obligation de déposer une petite mention j’aime sur la page Facebook de B4B et de s’abonner au compte Instagram de la boutique. Enfin, pour compléter le processus, vous devrez publier une story IG avec un petit speech ou quelques mots sur ce que Kobe représente pour vous. Vu la grandeur de l’homme, ça ne devrait pas être trop dur. Toutes ces tâches accomplies, vous serez enfin candidat au tirage au sort qui vous permettra peut-être d’acheter les sneakers stars du Mamba.

La fiche

La grande soeur : les Nike Kobe 5 Protro Chaos, le retour d’une version mythique du modèle.

les Nike Kobe 5 Protro Chaos, le retour d’une version mythique du modèle. On les imagine déjà à ses pieds : Luka Doncic, pour faire honneur au Mamba en qualifiant les Mavericks au bout du Game 7 contre les Clippers.

Luka Doncic, pour faire honneur au Mamba en qualifiant les Mavericks au bout du Game 7 contre les Clippers. L’occasion parfaite pour les porter : n’importe quand, l’hommage à Kobe est perpétuel.

n’importe quand, l’hommage à Kobe est perpétuel. On aime : magnifique, seul mot qui nous vient à l’esprit

magnifique, seul mot qui nous vient à l’esprit On aime moins : il n’y en aura pas pour tout le monde, et c’est triste.

Vous pouvez tenter votre chance au tirage au sort du site de notre partenaire Basket4Ballers pour obtenir le droit d’acheter, au prix de 174,90€, un – rare – exemplaire des Kobe V Protro 5X Champ. Allez, on vous laisse, on a besoin d’un bon gros câlin collectif pour nous remonter le moral là…

Source : Nike