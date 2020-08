Le game-winner de Luka Doncic vu par Twitter : même les joueurs NBA doivent s’incliner face à la brutalité du gamin

Ce n’est que sa seconde saison dans la ligue, mais Luka Doncic est déjà en train d’écrire sa légende. Non content d’égaliser dans sa série face aux Clippers, ni d’envoyer un triple-double stratosphérique que seuls Charles Barkley et Oscar Robertson avaient réussi avant lui en Playoffs, le slovène a réalisé tout ça en ajoutant une belle cerise sur un gros gâteau plein de crème : un game-winner en step-back du parking, encore une fois avec Paul George en première loge, faisant de Reggie Jackson son labrador (comme tout pendant tout le match en fait). Forcément, les réactions ne se sont pas faites attendre, oui, Luka Doncic est différent.

Pas besoin de traduction pour ces tweets au final, la violence de l’action parle d’elle-même et on comprend très vite l’idée, pour kiffer de nouveau, c’est ici.

LUKA DONCIC IS A MF PROBLEM!!!! GOD BLESS AMERICA!!!!! — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) August 23, 2020

Damn Luka u a bad mf! — Zach LaVine (@ZachLaVine) August 23, 2020

Damn!!! — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 23, 2020

BANG BANG!! In my *Mike Breen voice — LeBron James (@KingJames) August 23, 2020

Nah that’s wild — Maurice Harkless (@moe_harkless) August 23, 2020

43/17/13 😤😤😤 — Kevin Love (@kevinlove) August 23, 2020

W O W‼️‼️‼️‼️ Luka we are not worthy!!! — DWade (@DwyaneWade) August 23, 2020

Luka Magic 🤯🤯🤯 — Terrence Ross (@TerrenceRoss) August 23, 2020

🎩 Luuuuuuuukaaaaa 🎩 — Willy Hernangómez (@willyhg94) August 23, 2020

Luka is diffffferent — Michael Carter-Willi (@mcarterwilliams) August 23, 2020

Omg LUKA — Bradley Beal (@RealDealBeal23) August 23, 2020

Oh myyyyyyyyy — Kelly Olynyk (@KellyOlynyk) August 23, 2020

That man can play. SHEESH — Kevin Huerter (@KevinHuerter) August 23, 2020

Luka Magic💫 — Kev (@KevKnox) August 23, 2020

Luka a bad boy — Bobby BP Portis (@BPortistime) August 23, 2020

Ayooooooooo lol — Mikal Bridges (@mikal_bridges) August 23, 2020

Young fella special.. — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) August 23, 2020

Big dawg — Damian Lillard (@Dame_Lillard) August 23, 2020

Luka is different 😳 — Tristan Thompson (@RealTristan13) August 23, 2020

Luka the Don — Paul Pierce (@paulpierce34) August 23, 2020

Sheesh. Step back to freedom — CJ McCollum (@CJMcCollum) August 23, 2020

luka cold ‼️ — Ja Morant (@JaMorant) August 23, 2020

👀 — Buddy Love !!!! (@buddyhield) August 23, 2020

Unmask that man… — andre (@andre) August 23, 2020

Les mauvaises langues diront encore une fois que c’était un « bad shot » peut-être, mais ça, Luka Doncic n’en a rien à foutre, ses Mavericks sont bien plus qu’en vie dans une série qui tient toutes ses promesses, et lui continue d’impressionner chaque jour un peu plus. Du coup, c’est maintenant qu’on doit taper une énième bise aux Suns et aux Kings ?