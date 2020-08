Wmns Air Jordan 3 Retro Laser Orange : pour continuer de briller, même de retour de vacances

La rentrée approche, et les fabricants de chaussures le savent bien, puisqu’ils font sortir une énorme quantité de modèles pour que tout le monde y trouve son compte. Cependant, lorsqu’il faut proposer une paire de qualité pour la gente féminine, Jordan Brand clôt quasiment à chaque fois le débat. Allez les girls, si vous voulez avoir la classe au lycée comme au taf, les Wmns Air Jordan 3 Retro Laser Orange sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Michael Jordan était très très fort sur le terrain. Genre dominant le type, et quand il a fallu recruter des créateurs pour imaginer les paires qui seraient aux pieds de la terre entière, MJ s’est bien assuré que les personnes qu’il a engagées sont les meilleures dans leur domaine. Et bien il ne s’est pas trompé, car encore une fois, son équipe de design offre une version rafraîchissante de la Air Jordan 3 pour finir l’été et reprendre le chemin de l’école ou de son lieu de travail. Et là, ce sont bien les filles qui profiteront de la forte compétence du Jumpman. Une empeigne blanche en cuir haute qualité, le gage de la qualité pour la marque. Comme chaque robe de la AJ3, la chaussure conserve ses empiècements avant et arrière au motif camouflage gris noir qui font la légende du modèle. La semelle intermédiaire est jaune au niveau du talon, ça rappelle l’été, tous les souvenirs de soirée (snif) et ça permet d’apporter une petite dose de couleur. Le jaune est aussi présent au niveau des lacets, à l’intérieur de la languette et habille Jumpman à l’extérieur de cette dernière. Pour tous ceux qui n’ont pas encore eu leur dose du numéro 23 de Chicago, son logo est aussi présent au talon, sur le renfort en dur, histoire de finir de montrer à quel clan vous appartenez.

La Fiche

Pour toutes les ladies qui souhaitent illuminer leur lieu de travail début septembre, les Wmns Air Jordan 3 Retro Laser Orange sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 189,99€.

Source : Jordan Brand