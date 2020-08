Chris Paul sait qu’il doit être meilleur contre les Rockets : va falloir se bouger rapidos, sinon c’est un coup de balai et au lit

Malgré l’absence de Russell Westbrook, les Rockets dominent tranquillement leur série face au Thunder. 2-0 dans la musette, et il y en a un qui commence à s’agacer : Chris Paul. Deux grosses défaites en deux matchs, la pilule passe mal et l’intéressé a voulu endosser le rôle du coupable. Le Point God veut et doit être meilleur.

Après un non-match au Game 1, le Thunder avait bien réagi sur cette deuxième rencontre. Sérieux et appliqué, le Thunder s’est mis dans les bonnes dispositions pour remporter cette partie grâce notamment au retour du jeunot Luguentz Dort, qui a pris le défi de défendre sur James Harden. Sauf qu’en arrivant dans le quatrième quart, tout s’effondre. Les Rockets – avec Harden sur le banc – infligent un 17-0 à Oklahoma City et emballé c’est pesé, 2-0 pour les Fusées. Pour une équipe réputée ultra clutch cette saison, ça la fout mal. Et ça n’a pas échappé à Chris Paul, qui n’a pas supporté ce run dans le dernier acte. Dans une interview d’après-match relayée par ESPN, il a d’ailleurs tenu à reconnaître sa responsabilité dans la défaite d’OKC :

« Je dois faire plus. C’est aussi simple que ça. Ce run qu’ils ont fait au début du quatrième quart-temps, ça ne peut pas arriver. Je dois être meilleur. C’est ça qui est dur, c’est de savoir que nous nous sommes battus, les gars ont travaillé dur. On s’est mis en position de gagner le match, c’est à moi d’être meilleur pour l’équipe. »

En même temps, c’est vrai que le Point God se rapprochait plus du Point Gutter hier soir. Un petit match à 14 points, 6 rebonds et seulement 2 passes à 6/15 au tir, le tout en 37 minutes, de quoi gâcher la TTFL de certains. Quand on connaît l’historique de Chris Paul en Playoffs, il y a de quoi être inquiet, mais cette équipe du Thunder a tout de même des ressources pour revenir dans la série. En commençant par Lu Dort, le rookie a fait un gros travail sur le Barbu hier soir, le « limitant » à 21 points et 9 passes à 5/16 au tir et 2/11 du parking. S’il continue à bien le défendre, le Thunder peut espérer rebondir. De plus, si Shai Gilgeous-Alexander se montre comme hier (31 points), l’attaque d’OKC aura des arguments pour faire mal à Houston, mais il aura besoin de soutien. Maintenant, c’est à CP3 de montrer le chemin en leader. Et il faudra le faire très très vite parce que sinon, les Fusées pilotées par Ramesse vont renvoyer le Thunder à la maison vite fait bien fait.

Dos au mur et menés 2-0, Chris Paul et son Thunder vont devoir se bouger rapidement pour ne pas sombrer. Le Point God a annoncé qu’il devait être plus fort pour mener son équipe, maintenant il va falloir le montrer sur le terrain. Car comme nous le savons tous désormais, the ball never lies.

Source texte : Royce Young, ESPN