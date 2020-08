NBA Top 10 du jour : Giannis Antetokounmpo baptise Gary Clark, il fallait pas énerver le Freak au Game 1

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Pas de Frenchie au sommet aujourd’hui, mais c’est un autre Européen qui fait sa loi. Pas de coup de boule cette fois-ci, Giannis est resté dans les règles pour baptiser Gary Clark avec un poster qui fera beau dans la chambre du sophomore. On l’aime bien le kid de Caroline du Nord déjà aussi âgé que le Grec mais même ses amis risquent de s’offrir la photo en souvenir de ce dunk mémorable. En même temps, on pouvait s’en douter. En surprenant les Bucks dans le Game 1 de la série, le Magic a réveillé la bête. Et malheureusement pour les coéquipiers de Vavane, elle n’est pas près de se rendormir désormais. Allez, ça ne fait que 1-1 au réveil, mais les locaux vont devoir serrer les dents pour ne pas se prendre un gentleman sweep aussi violent que l’action d’Antetokounmpo sur le pauvre ailier-fort de petite taille cette nuit.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 19h30 pour vivre l’Acte I Scène 5 de ces Playoffs 2020. Ça va trop vite tout ça.