NBA Top 5 du jour : pour une fois qu’on parle de Goga Bitadze, mais pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour lui

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

On vous prévient tout de suite, ce dernier Top 5 de la saison régulière est étrange. Terance Mann machin, truc Amir Coffey, vous tomberez dans cette vidéo des actions qui vous ont offertes par des mecs que vous n’avez peut-être jamais vu, à peine un James Harden s’est-il incrusté dans ce joyeux bazar de no names. Le duo de « héros » de la nuit ? Vous le connaissez sans doute par contre. D’un côté Derrick Jones Jr., vainqueur du Dwyane Wade Contest en février dernier et habituel locataire des Top 5 ou 10 matinaux, et de l’autre Goga Bitadze, vous savez, ce monstre gentil qui avait vécu un gigantesque moment de solitude après la Draft, tapez Bitadze/Williamson sur YouTube et vous allez comprendre. Cette nuit ? DJJ a postérisé salement Goga, et Goga a fini par se venger involontairement en envoyant DJJ chez l’ostéo. On enverra d’ailleurs des nouvelles du freak du Heat très vite, alors que si vous voulez des nouvelles du pivot des Pacers, vous pouvez composer directement le 3615 Anonymat.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, la régulière est désormais derrière nous et on se donne donc rendez-vous ce soir à 20h30 et en direct sur YouTube pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.