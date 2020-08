La course aux Playoffs : la régulière a livré son verdict, deux jours à tuer et on bascule en mode geek sous-marin

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Dernier point avant le grand virage des Playoffs, let’s go !

Le classement final

Bonne opération du jour – Pacers et Rockets : c’est désormais officiel, les Pacers et les Rockets entameront leur premier tour de Playoffs avec la chance de pouvoir profiter de l’avantage du terrain dès l’entrée de série, sans compter l’éventuel support de leurs fans si Game 7 il devait y avoir. On connait l’importance du public en Playoffs et ce détail n’en est donc pas un, un détail qui devrait/pourrait avoir son importance au fil de ce premier tour. Comme quoi quand on veut écrire n’importe quoi de bon matin, on sait faire aussi.

Le programme du soir

Blazers – Grizzlies

Le tableau des Playoffs :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Pacers – Heat