Blazers – Grizzlies commenté en live à 20h30 : premier play-in tournament de l’histoire, vous pensiez vraiment qu’on vivrait ça dans notre coin ?

Cette année la NBA nous offre une grande première : un play-in tournament opposant le huitième au neuvième de la Conférence Ouest, sorte de barrage pour les non bilingues, qui verra son vainqueur rejoindre les Playoffs et les Lakers au premier tour. Si les Blazers l’emportent ce soir ? Direction LeBron James. Si les Grizzlies foutent la merde ? Il faudra en gagner un autre demain, ça peut pas être plus simple. Cerise sur le gâteau ? On sera évidemment là en live pour commenter tout ça, la base comme dirait l’autre.

L’horaire ? 20h30, un samedi soir, en plein été, que demande le peuple. Le lieu ? Le canapé TrashTalk et les 40 degrés dans le salon parce qu’une clim c’est cher. Les protagonistes ? Alex et Bastien, qui d’autre hein, qui vous feront donc vivre cet événement majeur et inédit, entre deux équipe qui mettront absolument toutes leurs tripes sur la table ce soir pour faire de leur saison un exercice plus accompli encore. Spoiler, il risque d’y avoir des explosions subites suite à des tirs du logo, des grimaces all-time quand Ja Morant ou Brandon Clarke ira remplacer une ampoule au plafond et sans échelle, et ce genre de match a quand même de grandes chances de nous offrir l’intensité d’un Game 7, du genre de ceux qui vous font utiliser l’entièreté de votre stock de slips.

Le genre de soirée all-time qu’il sera donc possible de vivre en famille, entre amis ou les deux, c’est à dire en compagnie de vos deux asticots préférés du Web. Rendez-vous 20h30, ça s’annonce spleeeeeeedide.