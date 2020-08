Joe Dumars gagnerait en influence à Sacramento : ça voudrait dire que les Kings vont enfin faire des bons choix ?

Alors que les Kings ont déjà dû atterrir en Californie du Nord après leur élimination au sein de la bulle, ça s’active dans les bureaux de la franchise. En effet, Joe Dumars, architecte du titre des Pistons en 2004, serait en bonne grâce auprès de la direction et gagnerait en importance dans les décisions. Sac-Town pourrait donc finalement prendre de bonnes décisions…

Bon, on ne peut pas dire que les Rois ont fait honneur à la couronne en Floride. Après avoir servi de goûter à presque toutes les équipes qui les ont croisés chez Mickey, ils ne peuvent que rentrer déçus chez eux, surtout quand on sait que les hommes de Luke Walton jouissaient de vraies chances de faire les Playoffs. Malheureusement, il leur a manqué un joueur de la trempe de… Luka Doncic par exemple (gratuit ça), pour les guider vers la victoire. Ainsi, les Kings auraient, selon Sam Amick de The Athletic, une opinion positive de Joe Dumars, engagé par le propriétaire Vivek Ranadivé en juin 2019 au poste de conseiller. Ils pourraient en effet, au dire des propos de l’insider, lui accorder plus d’importance dans certaines décisions. Ça pourrait faire du bien ça pour améliorer l’effectif, car sur cette reprise de la NBA, rarement une équipe aussi proche des Playoffs n’a proposé un jeu qui s’en éloignait autant. Désolé c’est cash, mais c’est bien ce genre de constat que devront peut-être faire les dirigeants de la franchise pour éviter de s’offrir une nouvelle saison morose.

Parlons un peu de l’intéressé. Joe Dumars, s’il est glorifié à Detroit pour sa carrière de joueur exceptionnelle et son importance durant l’époque Bad Boys, l’est tout autant pour le travail accompli en tant que GM des Pistons, puisqu’il les a emmenés au titre 2004 à coup de décisions audacieuses mais payantes. ‘Attends quoi ? Il veut échanger Grant Hill contre… Ben Wallace ? Mais il est timbré lui, ça marchera jamais !’, allez, t’as manqué une occasion de la fermer Jean-Eudes. Plus sérieusement, c’est avec ce genre de bagage que le Joe est arrivé en Californie, et ça compte pas mal quand même. Néanmoins, selon Sam Amick, le poste de Vlade Divac, actuel directeur des opérations basket des Kings, ne serait pas menacé. Ainsi, Ranadivé compterait plus sur Dumars comme un proche conseiller que comme un réel dirigeant. Dans tous les cas, ça risque de faire du bien à une équipe qui met énormément de temps à monter en régime, malgré des profils intéressants comme celui de Buddy Hield ou De’Aaron Fox, entre autres.

Serait-ce enfin une décision complètement juste de la part du management des Kings ? On attend de voir, mais sur le papier, laisser un homme expérimenté comme Joe Dumars prendre de l’importance dans les choix futurs de la franchise, c’est une véritable bonne nouvelle pour tous les fans de Sac-Town.

Source texte : The Athletic