NBA Top 10 du jour : Thanasis Antetokounmpo au poster, quand c’est pas l’un c’est l’autre

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

On enchaîne sans plus attendre avec un nouveau Top 10 pour se mettre en condition pour une journée qui s’annonce encore aussi chaude qu’un meneur de Portland. A l’honneur aujourd’hui ? Un peu de jeunesse avec Donte Hall, Harry Giles ou le phénomène Ja Morant, un Marcus Smart à l’arrivée d’un alley-oop balancé par Jayson Tatum, Jusuf Nurkic et Kristaps Porzingis qui font marcher leur grande taille, Damian Lillard et devin Booker qui continuent de se renvoyer l’ascenseur au petit jeu de qui est le meilleur joueur de la bulle, mais notre chouchou du jour s’appelle Antetokounmpo… Thanasis de son prénom. Le frangin sorti pour Materazzade, le jeune a donc décidé de mettre un peu de shine sur son prénom à lui, prend ça le pivot des Wizards dont on n’a pas envie d’aller checker l’orthographe.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 22h pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.