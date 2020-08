Giannis Antetokounmpo rajoute le coup de boule à son palmarès : Moe Wagner va avoir une bosse, suspension à prévoir

Ce devait être un simple match sans histoire, entre une équipe qui se prépare tranquillement pour les Playoffs et une autre déjà bien contente d’avoir été invitée. Malheureusement la tension l’a très vite emporté et si tout le monde se fout royalement du score du match, Giannis Antetokounmpo risque de faire la une d’une manière dont il se serait bien passé.

Un peu plus de trois minutes dans ce deuxième quart, comme prévu on s’emmerde, et voilà que d’un coup nos yeux mi-clos se réouvrent d’un coup d’un seul. Un poster ? Un 3+1 ? Un mec du staff qui ne porte pas de masque ? Nope, simplement le coup de boule de la semaine sponsorisé par Giannis Antetokounmpo himself. Un box-out limite de Moe Wagner sur le Freak, quelques mots échangés, déjà, Giannis qui veut se venger en fonçant tête baissée dans le pivot des Wizards mais qui prend une faute offensive, ça parle encore et toujours, puis finalement Giannis qui décide comme un grand que sa soirée est terminée en traversant le terrain pour aller mettre un front à son nouvel ami. Pas d’échauffourée tout le monde sépare tout le monde alors que Moe hésite entre pleurer, s’enfuir ou alors pleurer en s’enfuyant, et la sentence tombe très vite avec une exclusion pour le futur double-MVP.

Suspension probable à venir, peu importe le fin mot de l’histoire, et on se rappelle par exemple que Shaun Livingston avait ramassé en 2017 un match de punition pour avoir fait un tête à tête un peu trop viril avec un… arbitre. Du côté d’Orlando ça sort les teilles de champ’ car en cas de suspension de Giannis au premier tour des Playoffs, le Magic voit du coup ses chances… ah bah non, même pas. Allez, champagne quand même ?