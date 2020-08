TrashTalk Award – S02 E21 : Jimmy Butler a retrouvé T.J. Warren, pour le plus grand bonheur du CM du Heat

Tiens, ça faisait un bail ! Depuis l’arrêt de la saison, The Last Dance était notre seul fournisseur de punchlines aiguisées. Mais depuis peu, la NBA a repris dans la « bulle » d’Orlando et les joueurs se prêtent de nouveau au jeu des punchlines avec joie, pour notre plus grand bonheur. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par un Steve Kerr taquin à l’égard de Michael Jordan dans The Last Dance.

Candidat #1 : Bronny James se moque du style de Joakim Noah

Décidément chambreur, le fils de LeBron James, Bronny, a décidé de se rappeler au bon souvenir de quand son daron se chauffait, à Cleveland comme à Miami, avec le pivot français Joakim Noah, qui jouait à l’époque pour les Bulls. Les deux se sont effectivement souvent écharpés sur le terrain et par médias interposés lors de matchs disputés, que ce soit en saison régulière ou en Playoffs. Vu que les deux se sont calmés (enfin, c’est surtout que Jooks ne jouait plus des masses…), Bronny James a décidé de prendre la relève alors qu’il était en direct sur Twitch en train de mater tranquillement un match des Lakers de son padre, contre les Clippers.

Bronny James says Joakim Noah looks homeless 😂😂😂 « They have a barbershop in the bubble ! Go to the barbershop ! » 💀 pic.twitter.com/DDEKYYiG9f — NBA Central (@TheNBACentral) August 1, 2020

Bronny James a dit que Joakim Noah avait l’air d’un sans abri.

« Ils ont mis un coiffeur dans la bulle ! Vas-y ! »

Joakim Noah a effectivement une sacrée tignasse et une barbe extrêmement bien fournie qui semblent toutefois en grand bordel. N’importe quel barber voyant ça peut effectivement faire un AVC. Le fils de Yannick semble s’en battre totalement les couilles. Mais s’il est difficile de donner tort à Bronny James, on lui conseillerait tout de même de se méfier et de profiter tant qu’il a encore des cheveux, car vu le patrimoine génétique laissé par le daron, il se peut qu’un vilain coup de karma vienne frapper le fils aîné de l’Élu d’ici quelques années. Rira bien qui rira le dernier Bronny…

Candidat #2 : Kyle Lowry donne rendez-vous à Aaron Gordon

Il y a une semaine, les Raptors et le Magic se retrouvaient pour un remake du premier tour de l’année passée. Si les Raptors l’ont emporté assez tranquillement sur le score de 109 à 99, il y a une scène qui a interpellé entre Aaron Gordon et Kyle Lowry. Après une grosse faute de K-Low sur le vainqueur finaliste des concours de dunks 2016 et 2020, qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour ce dernier, la tension est forcément montée d’un cran entre le voltigeur et le champion NBA en titre. Quelques noms d’oiseaux ont fusé. On vous laisse découvrir, on n’a pas de doctorat en lecture sur lèvres mais ça semble clair..

The play that started it pic.twitter.com/RUwIaOvTo0 — Complex Sports (@ComplexSports) August 6, 2020

Aaron Gordon : « Tu es une sal*pe »

Kyle Lowry : « Je suis dans la chambre 836 »

L’action qui a engendré ça

Aaron Gordon a effectivement de quoi être frustré, lui qui a été blessé à la suite de cette action, était passablement énervé contre Kyle Lowry, qui lui a donné un petit rendez-vous dans sa chambre d’hôtel pour en découdre s’il le souhaitait. Si la réaction d’Aaron Gordon peut paraître disproportionnée, la faute de Lowry n’en est pas moins dirty et à aucun moment le joueur ne semble chercher le ballon. En tout cas, ça montre bien que les Raptors vont chèrement défendre leur titre, coûte que coûte, même si certains semblent encore les sous-estimer.

Candidat #3 : Ça chauffe sévère entre Blazers et Clippers

Vous n’êtes probablement pas sans savoir qu’il y a eu quelques échanges de mots doux entre Damian Lillard, Patrick Beverley et Paul George après la victoire des Clippers contre les Blazers. Si l’essentiel des punchlines se trouve dans l’article complet, d’autres protagonistes ont semblé chauds pour apporter leur grain de sel à ce plat pourtant déjà bien épicé. Après que Pat Bev ait mimé le signe « au revoir » de la main, le même qu’avait fait Dame avant d’inscrire le « bad shot » sur la tronche de PG13, Lillard avait répondu qu’il avait déjà renvoyé 2 fois Beverley et George chez eux par le passé en Playoffs sur deux shoots assassins (NDLR : en 2014 pour Beverley, l’an dernier pour George). Et Young Trece avait conclu en disant que c’était au tour de Lillard de rentrer chez lui, peut-être pour de bon, en attendant les résultats de l’éventuel play-in qu’ils sont bien partis pour disputer. Quelques jours plus tard c’est Jusuf Nurkic qui a pris la défense de Dame D.O.L.L.A..

Babo stop taking bad shots 🤣🤣 https://t.co/HYHsEIgxKY — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) August 10, 2020

51 points en 40 minutes, Damian Lillard est différent.

« Arrête de prendre des mauvais tirs »

Une nouvelle fois, une référence à ce fameux shoot de Damian Lillard sur la tronche de Paul George, à environ 1 kilomètre de l’anneau, qui a envoyé OKC en vacances. Cette guéguerre est tellement allé loin que même Bradley Beal, pourtant aussi loin de cette histoire que ses Wizards sont loin des Playoffs, s’est assuré que tout le monde allait bien dans l’histoire.

DAME, PG y’all boys iight??? — Bradley Beal (@RealDealBeal23) August 8, 2020



« Dame, PG et les autres, vous allez bien ? »

Quelque chose nous dit que ces zouaves vont encore se croiser et faire des étincelles lors de leurs oppositions à venir. D’après vous, même si la guerre n’est vraisemblablement pas finie, qui a remporté cette bataille ?

Candidat #4 : Kevin Durant trolle un twitto en suivant et en likant des tweets de sa copine

Kevin Durant et les réseaux sociaux, une grande histoire qui ne risque pas de s’arrêter de sitôt. En voyant un random raconter (probablement avec une pointe de troll et d’humour), qu’il avait envie de mettre son petit frère à la porte après qu’il ait acheté des KD pour se rendre à l’école. Durant aurait pu réagir beaucoup plus violemment et beaucoup plus frontalement, mais au lieu de ça, il a joué la carte de la subtilité. Et cette fois aucun faux compte, tout ça est totalement assumé.

Look at this beta male wierdo now he went and followed my girl. LMAOOOO. KD is a certified WIERDO pic.twitter.com/vPzWOondD0 — Zee, the Creator (@zee_the_creator) August 9, 2020

« Regardez ce mâle bêta, il est tellement bizarre qu’il a suivi ma copine. KD est un mec chelou et il l’assume. »

Look at this beta male wierdo now he went and followed my girl. LMAOOOO. KD is a certified WIERDO pic.twitter.com/vPzWOondD0 — Zee, the Creator (@zee_the_creator) August 9, 2020

« Pourquoi t’es bizarre comme ça ? T’es trop riche pour faire ça, t’es venu suivre ma copine et c’est pour ça qu’elle t’a bloqué. T’es vraiment chelou. »

« Désolé, j’ai appuyé sur le bouton « suivre » et liké toutes ses photos par accident, c’est mon téléphone qui déconne. »

Encore un épisode qui montre que l’image de Kevin Durant sur les réseaux sociaux est le cadet de ses soucis. Une manière bien subtile et visiblement efficace de troller un mec au hasard. Certains diront qu’il est temps de grandir, mais au final, c’est beaucoup plus fin que ce à quoi il a pu nous habituer par le passé. Puis après une saison blanche, il faut dire qu’il a beaucoup de temps à tuer.

Candidat #5 : Le Heat fête à sa façon les retrouvailles entre Jimmy Butler et T.J. Warren

Impossible de ne pas se souvenir de la mise à mort de T.J. Warren par Jimmy Butler il y a de ça quelques mois, quand le public était encore présent aux matchs. Les deux s’étaient violemment embrouillés, Warren envoyant son plus beau majeur à Jimmy Buckets qui lui a répondu par des bisous. L’ailier des Pacers avait fini par être exclu de la rencontre, avec une défaite 108 à 122 dans la besace et seulement 3 points, 4 rebonds et 1 passe décisive.

Jimmy Butler avait d’ailleurs promis qu’il s’occuperait du cas de Warren au prochain match. Sauf qu’entre temps, de l’eau a coulé sous les ponts : la saison a été interrompue, le match a donc été décalé, mais la bulle d’Orlando a pu être mise en place et c’est le moment qu’a choisi T.J. Warren pour devenir le joueur de basket le plus chaud de la planète, meilleur scoreur de la bulle avec 34,8 points par match avant d’affronter Miami. Malheureusement pour lui, Jimmy Butler tient sa promesse et cadenasse l’ailier des Pacers qui plafonne à 12 points. Pour « fêter » cette victoire et ces retrouvailles, le compte Twitter du Heat décide de changer sa photo de profil et de remplacer son habituel logo par la photo de Butler envoyant un poutou à son meilleur ennemi. Un beau clin d’oeil pour une franchise que le Heat devrait vraisemblablement retrouver dès le premier tour à l’Est.

Candidat Bonus Scrimmages : Jonas Valanciunas rend la monnaie de sa pièce à Joel Embiid

Certains ont décidé de prendre un peu d’avance et de se balancer quelques vannes dès les scrimmages. C’est le cas de Joel Embiid et Jonas Valanciunas. Voyant le pivot lituanien grand ouvert derrière l’arc, Embiid aurait pu se précipiter et gêner le shoot, au lieu de ça, il préfère faire un geste de dédain de la main vers son adversaire du genre « tu vas pas marquer frérot ». Seule ombre au tableau, JV a converti ce panier primé.

Embiid waves off Valanciunas, then Valanciunas knocks the 3 down and waves back at Embiid 😂 pic.twitter.com/XXNgQGzwJg — DailySportsDosage (@SportsDsd) July 24, 2020

« Joel Embiid a manqué de respect à Valanciunas, puis Valanciunas a marqué son tir à 3 points et a rendu la pareille à Embiid. »

Du coup, le pivot des Grizzlies ne se fait pas prier pour rendre son geste à son homologue camerounais tout en lui adressant un petit clin d’oeil, histoire de dire « il ne faut pas me manquer de respect comme ça ». De bonne guerre donc. Finalement, les Sixers l’ont emporté 90 à 83. Embiid termine avec 10 points et 6 rebonds tandis que Jonas Valanciunas finit la partie en double-double, 16 points et 10 rebonds.

Une bien belle reprise au niveau de la vanne. Pendant longtemps, les boîtes à punchlines sont restées au repos forcé, mais avec le retour de la NBA et les Playoffs qui approchent, les langues se délient de nouveau. Et on ne va pas bouder notre plaisir. Qui selon vous a eu la plus grande gueule lors de cette cuvée ?