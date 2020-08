Damian Lillard est sur une autre planète : troisième match à 60 points de la saison, coucou Wilt comment ça va ?

61, soixante-et-un, SOIXANTE-ET-UN. Après son carton face aux Sixers dimanche, Damian Lillard a encore pris feu la nuit dernière pour sortir une perf monumentale face aux Mavericks. Le sniper des Blazers est tout simplement sur une autre planète, celle où évolue Wilt.

À chaque fois qu’un joueur est mentionné avec Wilt Chamberlain, c’est qu’il a réalisé quelque chose de vraiment spécial. Car Wilt, c’est le joueur qui se trouve sur la couverture du livre des records de la NBA, celui qu’on retrouve un peu partout à travers ses statistiques d’un autre temps. Mais aujourd’hui, en 2020, il y a un mec qui est là pour dépoussiérer tout ça, et il se nomme Damian Lillard. Face aux Mavericks hier, le pyromane de Portland a égalé son record en carrière, avec… 61 points au compteur. Oui, « égalé », car il avait déjà fait le coup le 20 janvier dernier lors du MLK Day, contre les Golden State Warriors. Un grand malade ce Dame ! Deux matchs à 60 points dans une seule et même saison, c’est très très lourd. Mais attendez, on nous dit dans l’oreillette que c’est en fait son troisième ! What ? Bah oui, souvenez-vous de son festival face aux Nets le 8 novembre 2019. Certes, le monde a beaucoup changé depuis et on a l’impression que ça fait dix ans, mais ce jour-là, Lillard est également monté à 60 de température. Dans l’histoire, Wilt Chamberlain était le seul à avoir accumulé trois matchs à 60 pions dans une seule et même saison (il l’a fait deux fois au début des années 1960), il a désormais de la compagnie. Toujours au rayon des records, Dame D.O.L.L.A. est également devenu le premier joueur à avoir réalisé plusieurs matchs en 60-5-5 (points-rebonds-passes), et le premier Trail Blazer dans l’histoire à enchaîner deux rencontres à 50 points.

Damian Lillard is now up to 61 pts tonight in the Blazers-Mavs game.

It is his 3rd 60+ pt game this season. The only other player in NBA history with at least 3 60-pt games in a season is Wilt Chamberlain (15 in 1961-62, 9 in 1962-63). pic.twitter.com/LsAegwCi25

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 12, 2020