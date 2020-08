Preview de la soirée NBA : cinq matchs au menu, et c’est gastronomique ce soir

C’est bon, nous sommes enfin dans la dernière semaine de saison régulière ! Dès le lundi 17 août, ça va se mettre en mode guerrier pour les seize survivants de cette bulle qui monte tranquillement en température. D’ici-là, il y a encore de nombreuses raisons de rester devant sa télé, autre que la canicule qui nous empêche de sortir dehors. Allez, on se fait sans plus attendre le teasing d’une soirée caviar.

Premier conseil pour cette soirée : mouillez vous la nuque, d’abord pour lutter contre la chaleur, mais aussi parce qu’avec la première affiche, ne pas le faire serait carrément suicidaire. En effet, on attaque d’entrée avec Suns – Thunder à 20h30, et là c’est go big or go home pour Devin Booker et ses potes. En cas de victoire, match de barrage toujours accessible, en cas de défaite, c’est retour à Phoenix dès samedi. Après ce beau départ, on enchaîne direct avec Jazz – Mavericks (21h). Principale chose à regarder dans ce match ? La ligne de stats du crackito Luka Doncic, qui aurait pour objectif secret d’arriver en Playoffs en 50-25-20. Minuit et demi, notez cette heure, parce que ça va certainement montrer les muscles. Bucks – Raptors, premier contre deuxième, à quelques jours des Playoffs, c’est le plat principal de cette soirée, parfait car il est situé au milieu de celle-ci. Giannis va peut-être sortir momentanément de sa veille, pour tenter de porter un coup au moral de Dinos en back-to-back. D’ailleurs, ces derniers devraient se référer à la première ligne de l’article car passer des Bisounours aux Daims sous stéroïdes, risque élevé de se claquer les cervicales.

Allez, plus que deux rencontres avant d’aller retrouver son pieux, mais ça vaut le coup, promis. Pacers – Heat à 2h, un match qui devrait être rythmé, plein d’énergie et toujours animé. On vous fait plein d’éloges les gars, alors s’il vous plaît jouez pour de vrai. Ah oui, il y aura T.J. « trop fort » Warren sur le terrain, donc on est sûr de voir un beau match avec Jimmy B. pour le premier arrivé à 40 points. Dernière affiche en guise de café pour cette belle soirée de balle orange, Lakers – Nuggets (3h). LeBron et AD seront certainement sur le terrain, après c’est une autre chose de savoir s’ils ont juste prévu de compter les mouches ou de vraiment faire du sport. En face, le Joker et son acolyte Michael Porter Jr. ne viendront certainement pas pour compter les perles. Au pire ça nous préparera la nuit, au mieux on réveille tout l’immeuble, donc dans tous les cas on y trouvera notre compte.

Allez go, nouvelle soirée et on préchauffe tranquillement avant le début du real business samedi. Toujours ce petit conseil : on prépare le brumisateur, le ventilo et le coca bien frais chakal. Ça commence en même temps que les grillades, ce qui nous rappelle qu’on doit aller faire le plein. Allez bisette et rendez-vous à 20h30.