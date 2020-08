Kevin Durant touche un gros bonus grâce à la qualif’ des Nets en Playoffs : aucune minute jouée, un million, ça va il se met bien

Grâce à leur victoire hier face à Sacramento, les Nets ont officiellement validé leur spot en Playoffs. Et qui dit qualification en Playoffs dit parfois récompense pour les joueurs. C’est le cas pour Kevin Durant, même s’il n’a pas évolué la moindre minute sur les parquets cette saison. Aucun match joué, un million de dollars de bonus, tranquille.

Vous connaissez l’expression « l’argent ne tombe pas du ciel » ? Eh bah visiblement, ça ne vaut pas pour tout le monde. Il suffit de demander à KD, qui s’est réveillé ce matin avec un million de dollars en plus sur son compte en banque suite à la qualification des Nets pour les Playoffs. Qualification à laquelle il n’a pas du tout contribué puisque notre Kevin n’a évidemment pas joué cette saison, suivant de loin le parcours de sa nouvelle équipe pendant sa rééducation liée à cette rupture du tendon d’Achille lors des Finales NBA 2019. La superstar de Brooklyn peut donc dire merci à ses coéquipiers pour ce petit cadeau, même si un million de billets verts, ça ne représente pas grand-chose à côté de son salaire annuel de 37,2 millions. Au final, KD doit surtout être content de voir sa team défendre fièrement les couleurs de Brooklyn puisque malgré la ribambelle d’absents qui caractérise l’effectif actuel, les hommes de Jacque Vaughn ont remporté trois de leurs cinq matchs de saison régulière depuis la reprise, et se retrouvent aujourd’hui à la septième place de l’Est devant Orlando (bilan de 33-36 au total). Les Nets jouent crânement leur chance, de nombreux jeunes joueurs saisissent leurs opportunités pour se montrer (coucou Timothé Luwawu-Cabarrot), voilà qui est plutôt encourageant en vue de la saison prochaine.

Kevin Durant has earned a $1M bonus with Brooklyn now clinching a playoff spot. The bonus before the season was considered likely and will not impact his $40.1M cap hit for 2020-21. https://t.co/lwhsuuIgFR — Bobby Marks (@BobbyMarks42) August 7, 2020

Car évidemment, tous les yeux sont rivés sur la saison prochaine à Brooklyn. Certes, les Nets vont jouer les Playoffs chez Mickey mais on ne va pas se mentir, ça va gentiment dégager au premier tour, et ce n’est pas la récente victoire contre Milwaukee qui va nous faire changer d’avis. Avec le retour de Kevin Durant et Kyrie Irving l’an prochain, les ambitions de l’équipe vont changer radicalement et la petite équipe sympathique de Brooklyn que l’on voit actuellement va se transformer en candidat sérieux à l’Est. Pour espérer jouer véritablement le titre et répondre aux attentes, il faudra que KD soit de retour à son meilleur niveau après sa grosse blessure, il faudra aussi que le collectif se mette bien en place avec lui et Uncle Drew (qui revient d’une opération à l’épaule) sur le terrain, et que tout le monde trouve son rôle car il y a quand même du monde avec Spencer Dinwiddie, Caris LeVert et Cie. On surveillera aussi le choix de Sean Marks concernant le poste de coach, lui qui pourrait privilégier la continuité avec Jacque Vaughn ou alors prendre un nom plus ronflant pour guider les Nets dans cette nouvelle ère.

Nous aussi on aimerait se réveiller avec un million de dollars en plus grâce au travail des collègues. Les Nets savaient que KD avait peu de chances de jouer cette saison, donc y’a pas d’arnaque, c’est juste que la situation est assez loufoque pour être soulignée.

