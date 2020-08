Les Knicks ne sont pas dans la bulle d’Orlando, mais ils trouvent quand même le moyen de faire parler d’eux. Et c’est aussi pour ça qu’on les aime bien. Kemba Walker a récemment révélé que, lors de la dernière Free Agency, il avait failli signer à New York avant que Boston arrive dans la course. Ça devient presque même plus drôle (mais pas encore).

Après Zion Williamson, Kevin Durant et Kyrie Irving, Kemba Walker vient s’ajouter à la liste des joueurs qu’on pourrait appeler : « ceux qui auraient dû mais qui n’ont pas pu ». On ne sait même plus si on doit en rire ou en pleurer, mais, dans le doute, on va rire encore un peu. Après une énième saison compliquée sur le plan collectif à Charlotte, Kemba Walker arrive agent-libre à l’intersaison 2019. Et, auteur d’une campagne personnelle très réussie : 25,6 points, 4,2 rebonds et 5,9 passes de moyenne, All-Star titulaire (bref, meilleure saison en carrière), il se présente à la Free agency avec un objectif clair : toucher le max et s’installer dans une équipe compétitive pour jouer autre chose que la neuvième place à l’Est. Et là, qui voit-ton arriver avec son gros chèque ? James Dolan, le proprio de nos Knicks adorés. Les négociations commencent bien, et le plus fou, c’est qu’il a presque failli le signer… jusqu’à ce qu’une vraie équipe de basket se présente (Boston). C’était presque bien joué de la part de Dolan. Encore une fois, ça s’est joué à rien, mais New York a perdu à la fin.

Was there ever a chance @KembaWalker would play for the Knicks? Yes! He explains what happened to @CC_Sabathia and @RyanRuocco on the @R2C2 podcast. pic.twitter.com/U82fUFFul4 — The Ringer (@ringer) August 6, 2020

« A un certain moment, oui, oui. Avant que Boston ne vienne me voir, les Knicks étaient une de mes priorités, parce que je pensais vraiment qu’ils allaient faire venir un autre joueur en plus. Mais ça n’a pas marché. C’est tout ce que je peux dire… les Knicks étaient vraiment une de mes priorités. » Kemba Walker, via le R2C2 podcast.

Kemba n’a pas souhaité décliner l’identité de l’autre joueur qui aurait pu venir aux Knicks avec lui, et c’est peut-être pas plus mal. Une blague à la fois, sinon on ne peut pas suivre. Mais bon, que ce soit Kevin Durant, Kawhi Leonard ou un autre, de toute façon, ça ne s’est pas fait, est-ce bien surprenant ? D’autant que le Texas Ranger semble avoir fait un choix pertinent en signant à Boston. Une équipe avec un vrai coach, des jeunes bourrés de talent pour une troisième place à l’Est, même si sa saison personnelle est un peu en-dessous de l’année dernière (20,8 points, 3,9 rebonds et 4,8 passes), difficile de se dire qu’il aurait été mieux loti dans la Grosse Pomme.

Encore une belle histoire de lose à mettre sur le compte des New York Knicks, ça fait un peu partie des valeurs constantes en NBA ces dernières années. Comme les 36-15 de Giannis ou les matchs à 30 pions de Harden, on s’y est habitué. Cette fois ci, c’est Kemba Walker qui vient s’ajouter à la longue liste des what if des Knicks. Et on attend impatiemment la suite.

Source texte : R2C2 podcast