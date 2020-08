Les huit équipes non invitées chez Mickey pourraient finalement intégrer la bulle : Suns – Knicks en Finales NBA, vous êtes prévenus

Alors que la reprise de la saison NBA à Orlando se déroule sans accroc pour l’instant, Adam Silver et ses copains continuent de réfléchir à une solution pour les huit équipes non invitées à Disney World. Pendant un moment, ça parlait d’une deuxième bulle, mais la Ligue a désormais un autre scénario en tête.

Que faire des huit équipes pas assez bonnes pour espérer jouer avec les grands chez Mickey ? C’est clairement l’une des nombreuses questions qui trottent dans la tête de notre ami Adam. Parce que oui, même si les Cavaliers, les Hawks, les Pistons, les Knicks, les Bulls, les Hornets, les Warriors et les Wolves ont évolué à un niveau de Pro B cette saison, ils font toujours partie de la NBA et faut bien leur trouver une occupation alors que les 22 autres équipes ont repris un vrai rythme de compétition. Une seconde bulle du côté de Chicago pour permettre des minicamps et des scrimmages ? C’était un scénario imaginé par la Grande Ligue, mais de moins en moins probable selon les dernières rumeurs. En même temps, quand on voit tout ce qui est fait à Orlando pour permettre une reprise dans de bonnes conditions sur le plan sanitaire et sportif, c’est beaucoup de boulot et financièrement compliqué. Par contre, si l’on en croit Sam Amick de The Athletic, une autre solution est envisagée à l’heure de ces lignes : faire venir dans la bulle de Mickey les huit équipes initialement non invitées en Floride. Mais pourquoi ce retour en arrière alors que la NBA avait limité les tickets d’entrée à 22 franchises en partie pour des raisons de sécurité ? On vous explique.

Il ne s’agit pas vraiment d’un retour en arrière justement. Car faire venir les huit équipes ne signifie pas que les 30 seront dans la bulle en même temps. En effet, dans le scénario imaginé par la NBA, le « Delete-8 » intégrerait Disney World une fois la saison régulière terminée. Quand les Playoffs vont commencer le 17 août prochain, les six équipes non qualifiées pour la post-season vont faire leurs valises et ainsi libérer de la place, place qui sera de plus en plus importante après chaque tour de Playoffs (même s’il faut aussi prendre en compte l’arrivée potentielle des familles après le premier tour). Pour rappel, les demi-finales de conf’ commenceront le 31 août, et les Finales NBA se termineront au plus tard le 13 octobre. On pourrait donc retrouver les équipes toujours en course pour le titre et les huit autres actuellement en-dehors de la bulle. Ces dernières pourront alors s’entraîner collectivement et éventuellement faire quelques scrimmages entre elles, tout ça dans un environnement qui a fait ses preuves jusqu’à maintenant en matière de sécurité. Pour la Ligue, c’est une manière de répondre à la demande du Flop-8, les équipes voulant tâter la gonfle un minimum avant la saison prochaine pour retrouver quelques sensations après de nombreux mois d’arrêt, mais aussi pour développer leurs jeunes joueurs. C’est un scénario qui semble plus réaliste que la création d’une seconde bulle, car tout est déjà en place pour bien accueillir ces huit équipes.

On va surveiller ça de près. Si rien n’est décidé pour le moment, on voit bien la NBA suivre ce genre de modèle, qui possède quand même un certain nombre d’avantages pour permettre une bonne reprise aux équipes actuellement absentes de la bulle floridienne.

