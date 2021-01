Avec une saison régulière NBA plombée par le COVID, une question se pose : et si la bubulle faisait son grand retour pour les Playoffs ?

Après un mois de compétition, la NBA a compris à quel point c’était galère d’organiser une saison dans un climat de pandémie. Entre les protocoles sanitaires, les nombreux absents et les matchs reportés, c’est un joli bordel en ce début de régulière et du coup, on peut se demander s’il ne faudrait pas relancer le concept de la bulle, en particulier pour les Playoffs.

Il y a quelques jours, alors que son équipe des Wizards reste sur six matchs reportés consécutifs, Bradley Beal a déclaré qu’il ne serait pas complètement contre le retour de la bulle afin de permettre un meilleur déroulement de la saison. Si Bealou n’était pas à Orlando il y a quelques mois et qu’il n’a donc pas vécu l’expérience comme de nombreux autres joueurs, il est aujourd’hui aux premières loges pour se rendre compte de l’impact du COVID, qui perturbe beaucoup le début de la saison régulière. Une vingtaine de matchs ont déjà été reportés et les protocoles sanitaires ont été renforcés par la Ligue. Une Ligue qui faisait le maximum pour rester fidèle à son calendrier en tout début de saison, même si certaines équipes devaient jouer à huit, mais qui désormais n’hésite plus à reporter plusieurs matchs consécutifs pour une équipe si cette dernière fut exposée au COVID. C’est bien la preuve que le virus a vraiment progressé depuis la reprise, obligeant la NBA à s’adapter en cours de route. Mais jusqu’où ? Cette fameuse bulle dont parle Beal pourrait-elle faire son retour ? Sachant que les joueurs passés par Disneyland n’ont pas vraiment envie de retourner dans un tel environnement fermé et coupé du monde, on ne reverra sans doute pas la bulle pour la saison régulière. Mais en Playoffs ? Là par contre c’est une autre histoire.

Si le big boss de la NBA Adam Silver et ses copains discutent actuellement de la possibilité de vacciner les joueurs afin d’envoyer un message d’intérêt public au reste de la population, c’est une étape qui ne semble pas encore tout à fait d’actualité. Et tant que les joueurs ne seront pas vaccinés, l’option d’une bulle en Playoffs est envisageable. Adrian Wojnarowski et Zach Lowe d’ESPN ont tout récemment discuté de cette possibilité dans le Woj Pod, en partant du constat suivant : c’est une chose d’avoir une saison régulière perturbée, c’en est une autre d’avoir un champion au rabais parce que le COVID a chamboulé le bon déroulement des Playoffs. Vous imaginez si un joueur est testé positif au cours d’une série et vous avez la moitié de l’effectif qui ne peut pas jouer ? C’est évidemment le genre de scénario que veut éviter la NBA. On peut dire ce qu’on veut de la bulle d’Orlando, elle a prouvé son efficacité dans la lutte contre le coronavirus puisque la fin de saison 2019-20 a pu se dérouler dans de bonnes conditions sur le plan sportif. Si l’on en croit Zach Lowe, pour le moment, personne au sein de la NBA n’a écarté la possibilité de jouer les Playoffs dans une bulle. Elle pourrait être mise en place uniquement pour les Finales et les Finales de Conférence par exemple, ou alors avec les demi de conf’ voire le premier tour. En guise de comparaison, sachez que la MLB – la ligue de baseball professionnelle US – a disputé ses Playoffs 2020 en terrain neutre à partir du deuxième tour, dans quatre endroits différents (Los Angeles, San Diego, Arlington et Houston). Peut-être que la NBA va s’inspirer de ça mais ce qui est sûr, c’est qu’il faudra l’accord de l’union des joueurs. Malgré leur réticence par rapport à un retour dans une bulle, peut-être que l’appétit des Playoffs les poussera à faire cet effort supplémentaire.

Pour la NBA, il est évidemment crucial d’avoir des Playoffs de qualité, qui peuvent se dérouler dans de bonnes conditions. Pour des raisons d’image, de gros sous, et d’équilibre sportif. On veut éviter au maximum l’astérisque à côté du futur champion, et éviter de couronner le COVID.

Source texte : The Woj Pod (ESPN)