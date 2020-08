200€ à gagner avec un pari sur un Jayson Tatum qui se réveille et lance sa saison dans la bulle

La NBA fait son grand retour ce jeudi, et qui dit retour des matchs NBA dit aussi retour des paris sportifs. Ça faisait longtemps mais ça y est, vous avez à nouveau l’opportunité d’utiliser votre intuition afin d’arrondir vos fins de mois. Allez, on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

20h00 : Nets (1,68) – Wizards (2,35)

21h30 : Celtics (1,55) – Blazers (2,60)

22h00 : Grizzlies (1,54) – Spurs (2,65)

00h00 : Magic (1,71) – Kings (2,30)

02h30 : Rockets (2,55) – Bucks (1,56)

03h00 : Suns (3,05) – Mavericks (1,42)

Le pari principal du jour

Jayson Tatum va marquer au moins 25 points contre les Blazers (2,00) : 5 points, à 2/18 au tir. Voilà ce que le jeune ailier All-Star des Celtics a proposé dans la défaite des siens vendredi contre les Bucks. Il doit être très énervé et avoir envie de se rattraper. Sans faire offense à la défense des Blazers, on est loin de l’énergie et la rigueur de celle de Milwaukee. De plus, les Celtics ne peuvent pas trop se permettre de perdre deux fois de suite et les Blazers se doivent d’enchaîner les victoires s’ils veulent espérer pouvoir aller en Playoffs. Match disputé et serré en perspective entre ces deux équipes. Tatum aura des ballons, il peut difficilement jouer moins bien et il aura en face de lui un Melo qu’il aura sûrement envie d’épater voire de salir. Si ça commence à tomber dedans, les 25 points peuvent tout à fait être là au final !

Une autre cote tentante

Luka Doncic marque au moins 25 points ET les Mavericks gagnent contre les Suns (1,90) : imaginer Doncic marquer 25 points ou plus face à la défense des Suns n’a rien de fou même s’il faudra surveiller ce que Mikal Bridges sera capable de proposer sur le prodige slovène. Imaginer les Mavs arriver suffisamment déterminés (après leur défaite rageante contre les Rockets) pour faire ce qu’il faut pour battre les Suns, n’a rien de fou non plus. Bon bah voilà, cote tentante !

La promo de reprise : le Combi Spaghetti

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).