Enfin, on y est ! La reprise officielle de la NBA, c’est aujourd’hui ! On espère que chez vous le frigo est plein, la cafetière aussi, parce qu’on est parti pour trois mois de matchs qui vont se révéler, on l’espère, assez intenses par le jeu comme par l’ambiance qui régnera dans la bulle. Première rencontre au programme de ce retour de la Grande Ligue ? Les New Orleans Pelicans contre le Utah Jazz. Duel 100% Ouest entre le quatrième et le dixième de la Conférence. Même si tout le monde sera forcément heureux de reprendre, il ne faudra pas négliger l’enjeu de ce match, beaucoup plus important qu’il n’y paraît pour les deux équipes. Allez, on se retrouve à minuit et demi avec les vrais !

Si jusque là on checkait les adversaires avant le match tout en prenant des nouvelles des grandes-tantes et de mamie, aujourd’hui c’est fini. La NBA reprend ses droits, et ce soir, ce sera certainement avec le couteau entre les dents que les deux équipes débarqueront dans la salle d’un match qui présente d’entrée beaucoup d’enjeu pour les deux formations. Les Pelicans (28-36), actuellement dixièmes de l’Ouest, sont au même niveau que les Blazers (29-37), et comptent quatre victoires de retard sur les Grizzlies (32-33), derniers qualifiés virtuels en Playoffs de ce côté du pays. Petit bémol, les deux derniers cités s’affrontent demain. Une victoire serait donc un moyen de mettre un gros coup de pression à la concurrence, tout en revenant au classement en cas de succès. On parle de ce qui passe devant les Pelicans mais derrière ? Bah les Kings sont à égalité parfaite (28-36), les Spurs ont une toute petite win de retard (27-36)… Et ici encore ça se rencontre demain soir pour une opposition qui va sentir fort la poudre. Il va falloir bien accrocher son slip parce que chaque match, ça va être la guerre. Niveau absence, Chris Haynes de Yahoo! Sports nous indique les Pels sont à l’heure actuelle suspendus à la décision du staff médical de la franchise pour savoir s’ils pourront compter ou non sur Zion Williamson. Une décision qui va énormément influencer le match et qui pourrait grandement aider Big Easy à prendre une victoire ô combien précieuse en cas de présence du rookie.

New Orleans Pelicans rookie Zion Williamson will be a game-time decision for Thursday’s restart opener against the Utah Jazz, coach Alvin Gentry says. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 29, 2020

Pour le Jazz, si cette rencontre paraît de prime abord assez tranquille et parfaite pour se mettre dans le jus, et bien ce n’est pas le cas. En effet, quatrièmes de la Conférence, les hommes de l’Utah ont un bilan de 41 victoires pour 23 défaites, ce qui les place à deux victoires de retard des Nuggets devant, mais surtout à un succès d’avance sur les Rockets, le Thunder et les Mavericks. Ainsi, une défaite ce soir permettrait une redistribution complète des cartes pour le premier tour des Playoffs. Si le tableau nous réserve pour l’instant un Utah-OKC au premier tour, cela pourrait certainement changer. Et bon, se taper les Clippers ou Denver, c’est pas du tout la même que jouer contre Chris Paul et ses potes, même si on a beaucoup de respect pour ce qu’il ont proposé cette saison. Tout cela rend donc chaque victoire impérative pour s’éviter un premier round de post-saison assez défavorable. Si on se penche sur l’infirmerie, rien à signaler hormis la mise hors concours de Bojan Bogdanovic il y a plusieurs mois. C’est donc sans absent récent que le Jazz va croiser le fer ce soir, et il faudra compter sur un tandem Donovan Mitchell – Rudy Gobert totalement rafistolé pour sortir sans encombres d’un match qui s’annonce assez piège.

Allez, plus que quelques heures avant qu’on retrouve vraiment le sport préféré de ton sport préféré, pratiqué par les maîtres de la discipline. Si vous hésitiez à vous mater ce match, il est encore temps de changer d’avis, car ça pourrait se révéler très intense et déjà décisif pour les Playoffs.

Source texte : Chris Haynes/Yahoo! Sports