Le programme beIN Sports de la reprise NBA : on a attendu ce jour beaucoup trop longtemps !

Ce soir, c’est le grand soir ! Près de cinq mois après le dernier match officiel en NBA, on va enfin pouvoir reprendre nos habitudes en restant sur le canapé toute la night. En plus, fuseau horaire floridien oblige, nous serons vernis avec de nombreux matchs European-friendly qui nous permettront de voir les meilleurs joueurs du monde en prime time ! En attendant quelques potentielles updates, voici le menu de cette fin de semaine signé beIN Sports.

Après un sevrage aussi long, pas moyen de manquer un seul match au programme jusqu’au moins le mois de septembre. Et puisqu’ensuite ce sera la fin des Playoffs… impossible de rater ça non plus. Alors prenez vos aises car vous avez trouvé la meilleure solution pour ne pas finir rouge comme le maillot des Rockets à cause des coups de soleil cet été : rester tranquillement à la maison pour mater cette reprise NBA sur beIN Sports avec un programme bien chargé tous les jours. On commencera avec un double-header alléchant dès ce jeudi soir avant de suivre l’entrée en action des Bucks, des Celtics ou encore des Nuggets, des Blazers et du Heat. Préparez-vous parce que ce n’est que le début !

Dans la nuit du jeudi 30 juillet

New Orleans Pelicans – Utah Jazz à 0h30 (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 31 juillet

Brooklyn Nets – Orlando Magic à 20h30 (beIN 1)

Boston Celtics – Milwaukee Bucks à 0h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 1er août

Denver Nuggets – Miami Heat à 19h (beIN 3)

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans à 0h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 2 août

Boston Celtics – Portland Trail Blazers à 21h30 (beIN 3)

Houston Rockets – Milwaukee Bucks à 2h30 (beIN 4)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…